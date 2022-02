No es la primera ni la segunda, y tampoco será la última vez que Anabel Pantoja amenaza con abandonar ‘Sálvame’. Aunque curiosamente sí lo ha hecho, siempre ha acabado volviendo.

Precisamente estos abandonos suelen coincidir con los días en los que se habla de ella o de alguien muy cercano a la sobrina de Isabel Pantoja. Su último abandono lo hizo a causa de su separación con Omar Sánchez, y este pasado miércoles, la sevillana ha amagado con abandonar de nuevo el programa.

Jorge Javier Vázquez y los colaboradores hablaban sobre la entrevista que el padre de Anabel, Bernardo Pantoja, concedió. En ella, ofrece información que su propia hija desconocía. Ante el silencio de la colaboradora, recostada en su asiento y con cara de auténtica decepción, optó por abandonar el plató. Pero ¿por qué no se ha emitido esta entrevista? Parece ser que esta no habría visto la luz porque el padre de Anabel no habría recibido el pago acordado por ella.

«Sálvame’ me da arcadas»: Anabel Pantoja escupe, de nuevo, contra su propio programa pic.twitter.com/61ah6hyhlI — TVMASPI (@sebas_maspons) February 16, 2022

Aunque varios colaboradores que han podido escucharla, afirman que el padre de la sevillana habla sobre las diversas relaciones de su hija, además de confirmar cosas que la propia colaboradora ha llegado a negar en varias ocasiones.

Después de tanta crispación, la colaboradora volvería para dejar claro su postura acerca de la situación: “Yo, como colaboradora y como hija, me voy. Mis límites son mis límites y los marqué con mi separación. Aquí se dice que como eres un personaje público te lo tienes que tragar todo, lo bueno y lo malo, Yo lo malo no me lo trago, ni me lo como ni lo cago”.

Aprovechando su vuelta a plató, Jorge Javier Vázquez se dirigió a su compañera y la preguntó sobre si su marcha si sería puntual o definitiva: “Para siempre, porque en este programa no se valora el esfuerzo ni la entrega de cada uno. Y ahora cuando hay un problema delicado, que en este caso es mi padre, en lugar de decir vamos a ayudar a la compañera y tratar el tema con respeto, montáis aquí un show. No me entendéis. ¡Que es mi padre y está mal!”.

No sabemos si esto supondrá la decimocuarta amenaza de Anabel Pantoja o, finalmente, será un adiós definitivo, aunque parece ser que ella lo tiene bastante claro: “No quiero estar en este programa, ahora mismo siento rechazo, un rechazo máximo. Me da arcadas. Y como no quiero tragarme lo malo me voy a mi puñetera casa” comentaba nerviosa antes de romper a llorar.