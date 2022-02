Anabel Pantoja se ha sincerado con Lydia Lozano en ‘Sálvame’. La colaboradora continúa en la actualidad tras su reciente separación con Omar Sánchez, con quien se había casado hace pocos meses.

A la sobrina de Isabel Pantoja se le acumulan los problemas tras tomar la decisión de separarse, ya que no está llevando muy bien la ruptura con la que ha sido su pareja durante más de cuatro años. Durante la pausa de publicidad de ‘Sálvame’, la joven rompió a llorar tras escuchar las declaraciones de Omar Sánchez.

Lydia Lozano se acercó a ella y consoló a Anabel Pantoja. «Todo ha sido por que le he visto con una sudadera mía», empezaba asegurando la tertuliana. «No he vivido una separación hasta ahora mismo. Son muchas cosas mezcladas. No me encuentro bien en la casa en la que estoy… Pero no me enfadé con la entrevista que dio. Voy a la casa, veo la furgoneta que compramos juntos y me cuesta», le confesaba a su compañera.

La periodista le ha contestado a la influencer con un consejo. «Lo mejor es cortar con esa persona varios meses». Sin embargo, la colaboradora ha asegurado que le gustaría, pero que no puede actualmente. «Fíjate que yo a él le pregunto por su madre. Hablamos, pero normal, sin reproches. Aún no he tenido tiempo de sentarme y llorar. Pero yo ahora no podría estar con nadie. No me apetece tener pareja ahora», finalizaba la tertuliana.

Además de su separación, Anabel Pantoja se está enfrentado a otra serie de problemas. El primero de ellos es la preocupante salud de su padre, y el segundo es su trabajo en las redes. «Me separo, pasa lo de mi padre, no estoy al cien por cien, tengo la cabeza perdida y obviamente en un trabajo tienes que estar al cien por cien. No solo en ‘Sálvame’, también en el resto de trabajos que yo tengo».