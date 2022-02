Anabel Pantoja ha recibido un conciliador mensaje de parte de Omar Sánchez. El canario ha roto su silencio tras su ruptura con la sobrina de Isabel Pantoja.

A raíz de la entrevista que concedió Omar Sánchez, se ha estado especulando sobre una supuesta discusión entre ambos el mismo día de la publicación. «Nada de bronca con Anabel» ha dicho el empresario sobre este tema muy calmado y tranquilo. «Yo lo que conté en esa entrevista era verdad, lo que sentía. Pero ella no me reprochó nada. Todo está bien y vamos a seguir adelante».

El canario se ha mostrado muy educado con el reportero de ‘Sálvame’, contestando a todas las preguntas con una sonrisa. Además, ha querido dejar claro que Anabel Pantoja y él tienen una buena relación. «Yo estoy tranquilo, a seguir con mis cosas. Ella sabe que estoy aquí para lo que sea. Así que le mando un beso y hablamos pronto. Hay que seguir adelante».

Anabel Pantoja reacciona a las palabras de su todavía marido, Omar Sánchez: «¡Pero si se te está cayendo la baba!» 🥰 #broncabel https://t.co/3WH8LNgnSq — Sálvame Oficial (@salvameoficial) February 14, 2022

Ante estas palabras, a la tertuliana le ha cambiado el gesto y se emocionaba. «Pero si se te está cayendo la baba», comentó Lydia Lozano a la influencer, sin embargo, ella lo negó. Además, Carmen Borrego aseguró en el plató del programa tener información de que la sobrina de Isabel Pantoja se habría “precipitado” en su decisión.

La colaboradora, por el contrario, volvió a desmentir que estuviera conmovida por las palabras de Omar Sánchez. «Para nada. Me he emocionado porque pasan las semanas, ves cosas, he visto detalles que solo lo sabemos nosotros y ya está», ha comentado la joven.

Anabel Pantoja ha querido aclarar los rumores de su supuesta discusión. «Cuando llegué a Canarias, hice el directo con Sergi. Compré la revista, la leí, desconecté el móvil y no hable con Omar. No tuve ninguna discusión. Ese miércoles me escondí. No he discutido con él ni nada», ha declarado la influencer.