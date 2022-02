Anabel Pantoja se encuentra en un momento personal no muy agradable debido a la ruptura con su marido Omar Sánchez, con quien llevaba poco tiempo casada. La colaboradora más exitosa del momento tanto en televisión como en redes sociales está en el foco mediático tras esta decisión de la pareja. Ambos se han visto perseguidos durante los últimos días para poder saber cuál fue el motivo real que acabó con la relación.

La sobrina de Isabel Pantoja explicó durante estos últimos días que la relación ya no era como al principio, al menos para ella, ya que hubo un momento que fue el punto de inflexión de decisión. Por lo visto, la tertuliana cree que Omar Sánchez no estuvo a la altura y fue lo que hizo decidirse por acabar con ello. Aun así, en los platós de televisión siempre ha dejado claro que el que todavía es su marido es una persona encantadora y no ha dudado en mostrar todo el cariño que le tiene, sin embargo, esto no ha hecho que puedan avanzar juntos.

Actualmente, la sevillana vive en Canarias en una casa alquilada sin Omar y hace varios días compartió en Instagram la nueva canción de Manuel Carrasco, ‘Fue’, que encaja perfectamente con la situación que está viviendo. Esta iba acompañada de un ‘Te quiero’ que no dudamos en que fue para él. «Fue sentirme solo estando contigo, fueron los disparos sin un motivo, fue la herida abierta sin un consuelo, fue ya no me mates con un te quiero».

Esa “fue” la estrofa que Anabel Pantoja decidió compartir y podemos ser capaces de identificar que define a la perfección la ruptura con Omar. Tiempo después, la colaboradora de ‘Sálvame’ contó a través de Instagram que la estaban maquillando para ser la protagonista de un videoclip de Marcelo Mellino. La separación del canario con la de Sevilla es otro de los temas que están dando de qué hablar estas últimas semanas y, por el momento, no parece que vaya a acabar.