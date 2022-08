El verano aún no ha finalizado para todos, y uno de los elementos para reconocer a esos afortunados que de momento no se han tenido que incorporar al trabajo, son las fotos desde la playa. Los posados veraniegos son tan viejos como la playa misma, pero en la época de las redes sociales están más a la orden del día que nunca, y Ana Obregón no ha querido quedarse atrás, compartiendo el primer posado en bikini de su vida.

Los últimos tiempos para la presentadora han sido complicados, y es que desde que falleciese su hijo, Ana Obregón ha estado mucho más apagada que otros años. De hecho, desde entonces, no había ofrecido ninguna foto en bikini, que antes eran símbolo de inicio del verano para muchos de nosotros.

Afortunadamente, este año Ana Obregón ha recuperado la tradición veraniega. De esta manera, en los últimos coletazos del verano, ha querido compartir una foto junto a su padre, el cual ha estado ingresado unos días, y que ahora se encuentra junto a ella en su residencia mallorquina.

Ver esta publicación en Instagram A post shared by Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

En esta foto podemos ver a la bióloga posando muy de pequeña junto a su padre, la cara de desencanto con el entorno marino es evidente en una jovencísima Ana Obregón. «La verdad, papá, es que ese primer posado no me gustó nada. Lloré como una magdalena todo el rato. Gracias por cuidarme siempre, ahora me toca a mí» añadió junto a la foto la madrileña.

A pesar de sus 67 años, Ana Obregón sigue mostrando una figura envidiable, y estos meses lo ha demostrado de nuevo haciéndose una sesión fotográfica para recaudar fondos para la asociación que lleva el nombre de su hijo (Aless Lecquio), el cual cumpliría 30 años en este 2022. Siempre que puede, Ana Obregón comparte algún recuerdo junto a él.