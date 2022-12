Ana María Aldón: su curiosa reacción al vídeo viral de Ortega Cano

Ana María Aldón y José Ortega Cano se encuentran en el punto de mira desde que anunciaron que su relación había acabado. La diseñadora se ha sentado en el plató de Fiesta para contestar a todas las polémicas y rumores sobre su situación actual, incluidas las declaraciones que hizo su hija Gema Aldón para la revista Lecturas y unas imágenes donde aparece su exmarido pasándoselo demasiado bien ahora que está soltero.

La hija de la diseñadora ha comentado en una entrevista que se ha sentido abandonada por su madre: “No tengo casa, vivía en la que mi madre compró para mí y acaba de venderla”, ha explicado muy disgustada. “Me sentí abandonada, no se daba cuenta de lo que yo sentía”, respondía a la pregunta de porqué no se fue a vivir a Madrid junto a su madre y Ortega Cano.

Ana María Aldón se rompe al escuchar a Gema Aldón. Fuente: Telecinco pic.twitter.com/ncz0kN2jCm — Show España (@ShowEspana) December 4, 2022

A todas estas duras declaraciones hay que añadir el famoso video del torero pasándoselo muy bien de fiesta, que está siendo muy comentado en las redes sociales: “Él es así, muy disfrutón, me encanta verlo así, que disfrute que la vida se va”, una respuesta que ha dejado a los colaboradores impactados, pues su mayor problema siempre había sido no tener vida social mientras estaban juntos.

Todos los datos sobre el convenio regulador de Ana María Aldón y Ortega Cano https://t.co/Kszky9aq4t — Telecinco (@telecincoes) December 4, 2022

“Me encanta verlo rodeado de sus grandísimos amigos que no lo han dejado ni un momento. Veo que nos ha sentado muy bien a los dos”, expresaba después de ver el video. Sin embargo, los colaboradores de Fiesta seguían insistiendo sobre sus enfados por no tener vida social con su exmarido. Ana María Aldón le ha querido quitar hierro al asunto: “Es verdad que yo a muchos sitios no quería ir. Él tiene muchos compromisos y yo decidía si iba o no iba. Durante los tres años de carrera me costaba mucho salir, luego llegó Supervivientes…”, respondía echando balones fuera.

Además, parece que José Ortega Cano tiene una nueva persona especial. Lejos de molestarle, pues llevan tan solo un mes separados, la andaluza le ha querido dar todo su apoyo y desearle una feliz vida: “Ojalá tenga un nuevo amor. Me haría muy feliz”, contestaba muy contenta.