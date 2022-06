Ana Luque, atendida en directo por los médicos tras un doloroso incidente

Ana Luque se ha convertido en una de las concursantes revelación en esta edición de Supervivientes 2022. Una opinión que el mismo presentador, Jorge Javier Vázquez, ha apoyado en innumerables ocasiones calificando su participación en el concurso como un “descubrimiento”.

Tras la visita de su marido, la concursante ha recargado energías. Y es que, ahora más que nunca lo está dando todo en cada prueba, prueba del pequeño incidente que tuvo en la pasada gala de Supervivientes: Tierra de nadie. Al igual que Kiko Matamoros, Alejandro Nieto e Ignacio de Borbón, resultaron los ganadores de la prueba de recompensa, de la que pudieron disfrutar dando bocados a un trozo de carne que se encontraba colgado de una cuerda. Sin embargo todo iba bien, hasta que desapareció de plano, momento en el que Lara Álvarez explicó el motivo.

Todo listo en Cayo Menor para jugar la prueba de recompensa 💥 Siempre es un placer conectar con @laralvarezg ❤ 🌴 #TierraDeNadie8

🔵 https://t.co/K4NdjAoM1W pic.twitter.com/d4R6v2RHBK — Supervivientes (@Supervivientes) June 21, 2022

“A Ana se le ha encajado la mandíbula y está siendo atendida por los médicos. Está bien, no os preocupéis”, ante la preocupación de Carlos Sobera y todo el plató. Al término de finalizar el tiempo del que disponían para disfrutar la recompensa, la concursante volvía de nuevo con las ganas de volver a hincarle el diente al trozo de carne. De que el tiempo concluyó, Ana Luque procedió a explicar que fue lo que pasó: “Pues que se me ha quedado la boca abierta porque la mandíbula se me ha encajado. Pero nada, todo bien, estoy perfecta”, queriendo imitar el gesto que se le había quedado.

A estas alturas de reality, resulta muy complicado sacar en conclusión que concursante tiene más papeletas para poder alzarse con el primer puesto del concurso. Ana Luque podría convertirse perfectamente en la nueva ganadora de Supervivientes 2022, sin embargo, concursantes como Alejandro Nieto, Anabel Pantoja, Kiko Matamoros, entre otros, prometen seguir dando guerra hasta el final.