Kiko Matamoros sufre un nuevo percance en ‘Supervivientes 2022’

Kiko Matamoros es uno de los concursantes de Supervivientes 2022 que más percances ha sufrido desde que llegó a Honduras. Durante la primera semana, el colaborador de ‘Sálvame’ fue atacado por los mosquitos, ha sufrido contracturas y varias lesiones no le han dejado participar en algunas de las pruebas, y ahora, se ha roto un diente.

El concursante se rompió un diente este fin de semana por culpa de la comida, mientras estaba sentado junto a algunos de sus compañeros comiendo varios alimentos que habían conseguido. Al morder un cangrejo, el concursante vio como se rompía parte de uno de sus dientes.

Sin embargo, lejos de montar un drama por lo sucedido, tanto él como sus compañeros se lo tomaron con mucho humor y se rieron de la situación. Y todo al ver cómo Kiko Matamoros se quedaba con un trozo de diente en la mano. Un hecho del que él mismo se ha reído durante los últimos días.

Kiko Matamoros se rompe un diente al intentar comerse un cangrejo 😬 🌴 #ConexiónHonduras9 https://t.co/E56nEcrxH3 — Supervivientes (@Supervivientes) June 19, 2022

Kiko Matamoros se ha tomado con la mejor filosofía posible este percance que ha sufrido durante los últimos días en Supervivientes 2022. Sin embargo, aún no ha podido verse en un espejo, pues habrá que esperar a que termine su paso por el concurso para que se pueda ver con el diente roto.

Este domingo, al conectar con Ion Aramendi, Kiko volvió a demostrar su buen talante en cuanto al percance que había sufrido, comentando la rotura del diente con total naturalidad que “me he roto un diente”, expresaba Kiko mostrando su dentadura.

“Tengo una contractura que me llega desde aquí hasta aquí, y me ha dado un masaje Anabel que me ha dejado peor”, señaló Kiko, protagonizando un momento de complicidad con su compañera, al intentar quitar hierro al asunto de su diente.