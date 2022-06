Omar Sánchez: su reacción al explícito vídeo sexual de Anabel Pantoja y Yulen

Tras los encuentros que tuvo con Omar Sánchez antes de que entrara a Supervivientes 2022, Anabel Pantoja no tenía claro cuál era el destino de su relación. Sin embargo, y para disipar cualquier tipo de duda al respecto, las últimas horas que comparte junto a Yulen Pereira invitan a pensar que no habrá reconciliación, al menos próximamente.

La colaboradora de Sálvame se sumergía de nuevo en la experiencia que ya vivió hace unas cuantas edición. Asimismo, aparte de querer demostrar su valía como superviviente, la andaluza ha dejado que su corazón campe a sus anchas por las playas de Honduras. La relación junto al esgrimista parece estar cada vez más consolidada. En las últimas horas, después de verlos besándose, toda España ha sido testigo de una actitud íntima, protagonizando un acercamiento sexual que no ha dejado indiferente a nadie.

El canario contrajo matrimonio con la sobrina de Isabel Pantoja, solo cuatro meses después de divorciarse. Ahora, tras más de cuatro años de relación, no ha querido quedarse callado tras ver las imágenes que mostró públicamente el programa. De esta manera, a través de una historia en Instagram, Omar escribió lo siguiente: “Las personas no cambian con el tiempo, el tiempo te muestra lo que son en realidad”, haciendo referencia de los actos de su exmujer en Supervivientes 2022.

Estas no son las primeras declaraciones de Omar Sánchez respecto al acercamiento de Anabel Pantoja y Yulen Pereira. El deportista canario acudió a Sábado Deluxe hace varias semanas, donde explicó abiertamente que se sentía humillado por la relación que estaba teniendo su todavía mujer. “Al final me he sentido humillado, pero no solo por ella. Sino por la gente también, porque me han llamado en redes sociales ‘cornudo de España’, me han dicho que me he aprovechado de ella… y al final te sientes presionado”.

En su opinión, la conexión entre ambos concursantes existía desde el inicio de la pre-convivencia, algo que le habría hecho ponerse alerta: “Somos dos almas libres, pero al final es una persona con la que has estado cuatro años y la quieres y la conoces”. ¿Cómo reaccionará Anabel a estas palabras?