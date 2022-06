Anabel Pantoja y Yulen Pereira | bronca en Honduras: “Si es tu manera de hablar, conmigo contrólate»

Anabel Pantoja y Yulen han vuelto a protagonizar un nuevo altibajo en su relación. A pesar del acercamiento definitivo que protagonizaron hace unos días, debido a la fuerte personalidad de ambos concursantes, también han protagonizado su primera crisis de pareja.

Todo comenzó cuando estaban bromeando sobre la cobra que Anabel Pantoja le acababa de hacer. Sin embargo, con la llegada de la noche, Yulen comentaba con Anuar el enfado de la sobrina de Isabel Pantoja, un enfado que ninguno de los dos entendía. “Es como una niña pequeña, me enfado y no respiro”, aseguraban.

“Para perdonarte hay que pedir perdón”, le decía Anabel Pantoja a Yulen, mientras que él insistía en que ya se lo había pedido, sin embargo Anuar rompía una lanza a favor de Anabel: “No has pedido perdón”, le decía el concursante a su amigo.

Primera crisis de pareja entre Anabel Pantoja y Yulen Pereira: “Si es tu manera de hablar, conmigo contrólate» 😳#SVGala9https://t.co/lFktVguXf0 — Supervivientes (@Supervivientes) June 17, 2022

En ese momento, Anabel Pantoja estallaba: “¿Sabes qué pasa? Tengo 35 años y no entiendo por qué tienes esas contestaciones sin venir a cuento. No me digas ‘vale’ como a una loca”, decía la sobrina de Isabel Pantoja visiblemente molesta.

Anabel Pantoja se hartaba de la discusión y se marchaba a dormir a otro extremo de la playa, sin embargo, Yulen acudía a ella en busca de la reconciliación. “No entiendo por qué me contestas siempre así”, insistía de nuevo el deportista.

“Lo de que por qué tienes que saber dónde está Cantora. Después con lo de Emiratos Árabes… Si es tu manera de hablar, conmigo contrólate”, le decía la colaboradora de Sálvame. Finalmente, Anabel aceptó las disculpas de Yulen y ambos terminaron abrazándose.