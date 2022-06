‘Supervivientes 2022’: ¿Quién fue el concursante expulsado ayer?

Telecinco emitió este jueves una nueva entrega de Supervivientes 2022. Conducida por Jorge Javier Vázquez, durante la gala se conoció el nombre del nuevo concursante expulsado. Además, Alejandro y Nacho se enfrentaron a la temida Noria Infernal en la prueba de líder, y las nominaciones regresaron a la noche de los jueves.

Después de que los espectadores decidieran salvar a Kiko Matamoros el pasado martes, la expulsión estaba entre Mariana, Yulen y Anuar. La modelo venezolana fue la primera en salir de la cuerda floja. De esta forma, el camino de uno de sus dos compañeros, que durante su paso por la isla ambos se habían convertido en uña y carne, estaba a punto de terminarse.

Tras unos instantes de tensión, Jorge Javier Vázquez comunicó que el concursante salvado por los espectadores era Yulen. Por lo tanto, Anuar se convertía en el nuevo expulsado, dejando a sus compañeros totalmente desconsolados.

Anuar ha abandonado la palapa con una cosa clara: «Tengo cosas en mí que mejorar» 🌴 #SVGala9

Después de despedirse de todos sus compañeros y, especialmente de “su hermano”, Yulen, Anuar pronunció un emotivo discurso antes de abandonar la palapa, que terminó en un abrazo colectivo: «Últimos momentos, ver esta imagen por ultima vez… Creo que con todos he compartido un momento bonito», comenzó diciendo.

«Quiero pediros perdón. Me he dado cuenta de que no soy tan guay ni tan divertido como me pensaba. Tengo mis taras, gracias por hacerme darme cuenta de que hay cosas que tengo que mejorar”, añadía Anuar, demostrando el crecimiento personal que ha supuesto para él participar en Supervivientes 2022.

«Sois todos unos titanes, os quiero con locura. Kiko, todo lo que he aprendido y vivido contigo también lo llevo aquí. Perdonad por todo y nos vemos fuera”, concluía Anuar antes de fundirse en un abrazo con sus compañeros.

Unos instantes más tarde, Anuar llegó al palafito, donde se reencontró con Marta Peñate. Ambos convivirán juntos como parásitos hasta el próximo domingo, cuando la audiencia decida quien de los dos se convierte en el nuevo expulsado definitivo de la edición.