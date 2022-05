Anabel Pantoja no esconde lo mucho que echa de menos a Yulen Pereira, desde que el azar decidió separar los caminos de ambos concursantes en ‘Supervivientes 2022’. Y ahora, ha sido el esgrimista el que se ha sincerado con sus compañeros sobre sus sentimientos por su compañera.

La conversación comenzó con Yulen Pereira hablando con sus compañeros sobre su tipo ideal de mujer: “Antes mi prototipo eran las chicas del norte, rubias, ojos claros, alta, pechugona, culona. Ahora estoy cambiando un poco el estereotipo. Ahora me fijo más un poco en morenas, con más acento, más afrodisiacas, más salvajes…”.

Estas declaraciones provocaron las carcajadas de sus compañeros, que rápidamente vincularon las palabras de Yulen a Anabel Pantoja. Mientras que él confesaba en qué punto de su vida se encuentra: “Voy para 27 y quiero algo serio ya. Hace años que no dormía tanto abrazado a una mujer”, dijo refiriéndose a Anabel.

Yulen Pereira cuenta sus sentimientos por Anabel Pantoja: «Con ella he sentido cosas que hace tiempo que no sentía. No es un secreto» 💥 #TierraDeNadie4 https://t.co/Ga18E1JQwx pic.twitter.com/86Lj56cevx — Telecinco (@telecincoes) May 24, 2022

“Anabel es una persona que aquí con ella he sentido cosas que hace tiempo que no sentía. No es un secreto, no es ningún secreto», reveló el concursante sobre su relación con Anabel antes de que les separasen en grupos diferentes. «Es un secreto a voces», exclamaban Anuar Beno y Tania entre risas.

No obstante, Yulen Pereira frenaba los pies a sus compañeros: «De ahí a que sea la persona con la que me vea con un hijo… la conozco nada y menos”, aseguraba. “Quiero una mujer que tenga su espacio, que no me atosigue…”, añadía el deportista sobre el tipo de pareja que está buscando.

En ese momento, Kiko Matamoros entró en la conversación para hacer entender al concursante que Anabel no es una buena opción para él. “Yo saldría corriendo, si crees que es la mujer que te va a hacer feliz… Ella tiene una historia que no tiene resuelta, entonces también me plantearía el papel de parche. Delante de cámaras está haciendo una cosa para no hacer daño a su pareja. Pero está haciendo también algo tan evidente que no sé como se lo va a comer”, opinó.