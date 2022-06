Alexia Rivas asegura que Omar Sánchez se calla muchas cosas para proteger a Anabel Pantoja

Alexia Rivas ha vuelto a sacar las uñas por Omar Sánchez. La periodista ha sido muy contundente durante su última aparición en Ya es mediodía. a la hora de hablar de la actitud de Anabel Pantoja en Supervivientes 2022 y de su incipiente relación con Yulen.

La colaboradora de Ya es mediodía defiende a su amigo a capa y espada y asegura que el canario está actuando de una forma muy elegante, todo por proteger a Anabel, a pesar de saber de primera mano que en su entrevista en ‘Sábado Deluxe’ podría haber contado muchas más cosas.

«Anabel es una persona soltera y puede hacer lo que le de la gana. Pero tanto que apuntaban a Omar de que se iba a liar conmigo y otras infidelidades, al final mira…», comenzó diciendo Alexia Rivas en el programa de Sonsoles Ónega.

Alexia, sobre Omar Sánchez: «No dijo toda la verdad en el ‘Deluxe» #YaSonLasOcho14J https://t.co/03wZkObWkP — Ya es mediodía – Ya son las ocho (@yaesmediodiatv) June 14, 2022

«Él está en su casa y se está comportando de una manera muy elegante, otra persona se sienta en un plató y dice de todo», expresó Alexia. Y añadió: Él se ha sentado, ha pedido que sea ganadora y no ha contado toda la verdad por no hacerle daño», ha explicado la colaboradora, dejando caer una vez más que Omar Sánchez no ha hablado más por proteger a Anabel.

Tras estas declaraciones, Iván García dio la razón a la tertuliana y aseguró que sabe de primera mano que el entorno de Anabel y Omar está muy «decepcionado» con la actitud de ambos. «Era el pacto consensuado de que la relación podría retomarse después», contó el colaborador de Ya es mediodía.

Mientras tanto, Anabel Pantoja y Yulen continúan avanzando en su relación a pasos agigantados en Honduras, ajenos a todo el revuelo mediático que se está generando en España.