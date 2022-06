Visiblemente emocionado, Omar Sánchez rompió su silencio y acudió al plató de ‘Sábado Deluxe’, donde habló entre otras cuestiones sobre su dolorosa separación de Anabel Pantoja. A pesar de estar nervioso, tal y como confesó, el canario no se cortó ni un pelo en responder a todas las preguntas que le iba formulando Jorge Javier Vázquez. Entre estas confesiones, llamó gratamente la atención cuando desveló que mantuvo relaciones sexuales con su expareja antes de que partiera rumbo a ‘Supervivientes’.

“Anabel me pidió que estuviéramos juntos la última semana antes de irse a ‘Supervivientes’ porque quería que le enseñara a pescar y cosas así, pero sí que es cierto que en esos días hicimos vida de pareja. Si dos exs se ven pueden surgir cosas, pero eso no significa que estemos juntos o tengamos que volver, no quiero contar cosas íntimas pero es normal que esto pase. Durante esa semana nos comportamos como una pareja pero sin serlo, dormíamos en la misma cama y tuvimos relaciones, aunque los dos teníamos claro que en ese momento no estábamos juntos, que a lo mejor ella se iba a la isla y se daba cuenta de que sentía algo por mí, pero también podía no pasar”, revelaba el exparticipante de ‘Supervivientes’.

Omar Sánchez: «Anabel me pidió que estuviésemos juntos una semana antes de entrar en Supervivientes» #negrodeluxe — Deluxe (@DeluxeSabado) June 4, 2022

‘El Negro’ ha querido dejar claro durante la entrevista el dolor que siente al ver como Anabel guarda tanta complicidad con Yulen Pereira: “A mí círculo más cercano se lo comenté. Somos dos almas libres y se los comenté. He estado cuatro años con ella. Somos dos personas libres y ella se puede enamorar”, explicaba libremente. Sin embargo, no negó haberse sentido algo humillado, aunque también quiso recalcar que es algo lícito: “Nosotros no estamos juntos y ella es una persona libre, puede enamorarse si quiere, pero eso no signifique que me guste verlo”.

A pesar del revuelo que está causando la complicidad que tiene ambos concursantes, Omar Sánchez quiso restar importancia a los vídeos que vio en ‘Sábado Deluxe’, dado que considera que Anabel no está enamorada de Yulen y que, en ‘Supervivientes’, las emociones se magnifican.