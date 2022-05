Marta Peñate estalla contra Ana Luque y la acusa de “hacerse la tonta”

El pasado lunes 30 de mayo pudimos disfrutar de una nueva entrega de ‘Supervivientes: Última hora’. De esta manera tan concreta, fuimos partícipes de cómo Ana Luque vivió uno de los instantes más complicados desde que comenzó la aventura. Y todo por culpa de un enfrentamiento con Marta Peñate.

Todo sucedió cuando los Fatales se encontraban en la playa. De un instante a otro, la andaluza quiso hacer una sugerencia a su compañero Alejandro: “¿Matamos los carabineros?”. El ex participante de ‘La isla de las tentaciones’ pensó que Ana Luque se refería a los ermitaños, por lo que ella se explicó mejor.

Marta Peñate, quien presenció la escena, no dudó en pronunciarse ante lo que acababa de suceder: “Ella sabe cómo se dice, pero se hace la tonta”, espetó. La amiga de Olga Moreno dejó claro que no era así. Lejos de que todo quede ahí, le pidió que no le volviera a decir algo semejante: “No me hago la tonta, tengo un problema de dislexia grave, ¿vale? Me he sacado la carrera con mucho esfuerzo. Antes no estaba diagnosticado, cuando salgas lee un poquito de ella”.

Ana Luque no puede evitar las lágrimas ante las acusaciones de Marta Peñate: “No me llames más tonta” #Supervivientes30M https://t.co/zf4UP2vb3L — Supervivientes (@Supervivientes) May 30, 2022

Algo que, desde luego, no ha terminado de convencer a la canaria. Es más, ésta confesó que también tenía dislexia y que era ridículo que le dijera que se informarse de un trastorno que ella misma padece. Por si fuera poco, Marta Peñate volvió a insistir en que la andaluza hablaba mal a propósito con un fin: hacer gracia.

“Sabes cómo se dice y lo dices mal para hacer gracia. Una persona que se ha sacado dos carreras, como tú dices, no creo que sea tan tonta”, comenzó diciendo la ex concursante de ‘Gran Hermano 16’. “Me choca, ¿cómo le enseñas palabras a los niños, así de mal? ¿O es por la bobería y hacer la tontería aquí?”, cuestionó.

Ana Luque siguió insistiendo en que no era algo forzado. Finalmente, llegó al límite ya que se marchó del lugar entre lágrimas. Es más que evidente que fue una situación que, sin lugar a dudas, le superó. ¿Lograrán las dos concursantes salvar sus diferencias, después de todo? ¡Solamente el tiempo lo dirá!