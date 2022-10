‘Amar es para siempre’, capítulo 2471: los Gómez, en shock con la decisión de Ciriaco

Amar es para siempre, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 2470 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Manolita se queda en shock tras la llamada de Ciriaco.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 2471 de Amar es para siempre. Así pues, somos partícipes de cómo la familia Gómez está completamente sin palabras, ya que no entienden el motivo por el que Ciriaco no quiere que vayan a visitarle a la cárcel. No entienden su decisión.

Todo ello mientras Hugo ha decidido sincerarse, como nunca, con Rocío. De esta manera, le hace saber que tiene un serio problema de adicción a las drogas. Por si fuera poco, somos partícipes de cómo Sancho y Carballo han decidido unir fuerzas. Y es que comparten sospecha respecto a lo sucedido con sus padres.

Lejos de que todo quede ahí, somos partícipes de cómo Visi ha querido dar a conocer a Benigna su secreto mejor guardado. Es más que evidente que la situación límite que le está tocando vivir ha propiciado que sea valiente, ahora más que nunca. Todo ello mientras Cristina toma la decisión de verse con Ciriaco.

De esta manera, la abogada le pide que cuente toda la verdad sobre dónde se encontraba el día que acabaron con la vida de Ana María. A pesar de que quedaría entre la espada y la pared, lo cierto es que es la única manera que existe para poder sacarle de prisión. Al fin y al cabo, es inocente. No te pierdas los próximos capítulos de Amar es para siempre, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.