‘Amar es para siempre’ se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito está cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 9 de febrero disfrutamos del capítulo 2301 donde vimos cómo Cristina se ha mostrado cada vez más cerca de Marcos, su cliente.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 2302 de ‘Amar es para siempre’. De esta manera, somos partícipes de cómo Penélope ha tomado la decisión de dar un grandísimo paso para poder recuperar su vida. ¿En qué consiste? En solicitar, formalmente, la reincorporación a su puesto de trabajo.

Lo que ni tan siquiera imagina es que va a recibir una ayuda completamente inesperada. ¿De parte de quién? De nada más y nada menos que Helena. Ahora bien, ¿quién es en realidad la nueva camarera del King’s? Y, sobre todo, la pregunta es la siguiente: ¿Por qué tiene tantísimas ganas de ayudar a Penélope y a Ismael?

Es una actitud, cuanto menos, sospechosa. Pelayo cada vez está más triste por la dimisión de Suárez, pero empieza a recuperarse gracias a la inestimable ayuda de Carvajal, su gran amigo. Medina, por su parte, se ha dado cuenta de lo sumamente complicado que le puede resultar a Sonia la realidad sobre el engaño de su actual pareja.

Benigna y Visi continúan con su gran farsa. Eso sí, no cuentan con el hecho de que Quintero se enteran de lo que están haciendo y, lejos de que todo quede ahí, está dispuesto a darles una lección. Todo ello mientras Cristina decide volver a reunirse con Marcos, haciéndole entrega de un libro de derecho.

Un gesto que el hombre no tarda en tomárselo como un acercamiento personal. Ella le hace saber cómo será su defensa desde ese momento, tratando de dejar a un lado los límites personales. Él, por su parte, busca algo más. Raúl, por su parte, continúa con su plan para tratar de desestabilizar a Fran pero, por sorpresa, se topa con los reproches de Emilio. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Amar es para siempre’, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.

