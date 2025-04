El pasado domingo 20 de abril, los espectadores de Supervivientes 2025 pudieron disfrutar de una nueva gala de Conexión Honduras presentada por Sandra Barneda. De esta manera tan concreta, pudimos disfrutar de nuevas pruebas, de un nuevo Oráculo de Poseidón pero, sobre todo, fuimos testigos de la llegada a plató de uno de los concursantes que más ha fascinado a la audiencia. Estamos hablando, como no podía ser de otra manera, de Almácor. El que fuese participante de Benidorm Fest 2024 con Brillos Platino se sintió profundamente destrozado hace tan solo unos días, cuando descubrió que, como consecuencia de su lesión, el equipo médico había tomado la decisión de que debía poner punto y final a su aventura en los Cayos Cochinos. Aunque a priori era una lesión sin importancia, una vez le hicieron las pruebas pertinentes, se dieron cuenta de que necesitaba comenzar, cuanto antes, un proceso de rehabilitación.

Algo completamente incompatible con su continuidad en Supervivientes 2025. Así pues, Almácor regresó a España y no pudo evitar emocionarse al reencontrarse con su familia en el plató. «¡Dios mío!», alcanzó a decir el cantante, mientras abrazaba fuertemente no solamente a sus padres y a su prometida Helena, sino también al resto de personas que se habían acercado a los estudios de Mediaset para reencontrarse con él. Poco después, Almácor se vio las caras con la presentadora de Conexión Honduras, con quien quiso sincerarse sobre cómo está viviendo el hecho de que haya tenido que abandonar la aventura de esta manera: «Está siendo un poco complicado, porque yo me quería quedar allí», reconoció a Sandra Barneda. Fue entonces cuando confirmó que la lesión en su brazo acabó siendo mucho más grave de lo que todos pensaban en un primer momento: «Me he roto cosas que ni sabía que existían», comentó, provocando las risas entre los allí presentes.

Todo ello mientras Sandra Barneda se animó a hacerle una pregunta de lo más contundente: «¿Crees que has brillado en estos 41 días?». Almácor no tardó en tirar de esa honestidad que tantísimo le caracteriza: «Creo que he sido yo al 100%. Pensaba que sin comida me iba a enfadar, porque soy un llorón… pero no», comentó, sin perder la sonrisa.

Lejos de que todo quede ahí, el cantante quiso ir mucho más allá: «Llevé las dos primeras semanas a muerte, luego me dio un bajón, pero después vino la princesa (refiriéndose a su novia) y me dio energía», reconoció. Sandra Barneda recordó que su compañero Álvaro Escassi tuvo que abandonar el reality cuando concursó por primera vez, y todo por una lesión.

«Me lo dijo, que él se fue y volvió», señaló Almácor. Fue entonces cuando la presentadora quiso ser muy directa con el ex concursante: «¿Quieres volver?». Él fue muy sincero: «Yo me he quedado con la espina. Tengo que volver, vamos, al 100%». Por lo tanto, no dudó en aprovechar la ocasión para dejar las puertas abiertas ante un posible regreso a Supervivientes. ¡Sería algo verdaderamente espectacular!