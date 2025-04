Almácor, el cantante que se dio a conocer gracias al Benidorm Fest 2024 y su canción Brillos platino, esperaba con muchas ganas la decisión del equipo médico de Supervivientes para saber si podría continuar en el concurso. Hay que remontarse al pasado domingo para entender qué le pasó, ya que sufrió una aparatosa caída durante una prueba de recompensa y que le hizo mucho daño en el brazo. «Me he reventado», decía entre grandes dolores, algo que se confirmaba cuando aparecía minutos después con el brazo en cabestrillo completamente inmovilizado, lo que ya hacía pensar en un mal pronóstico, pero él mantenía la esperanza de poder recuperarse y seguir con la aventura en Honduras.

El programa se ha guardado hasta la noche del martes el veredicto de los médicos, una trama que ha mantenido a los sufridos espectadores pegados a la televisión hasta pasadas las dos de la madrugada. La decisión no se ha comunicado hasta el final de la gala, por lo que muchos no habrán llegado hasta ese momento debido a que se ha producido ya bien entrada la madrugada. Aunque el cantante tenía claro que quería seguir y que solamente necesitaba un poco de reposos, Carlos Sobera le ha dado las peores noticias.

«Bueno, pues ahí vamos. Aquí estoy, con 27 cajas de tiritas, estoy sufriendo más que Frodo yendo a por el anillo», bromeaba el alicantino. Sobre cómo ocurrió todo, ha dado su versión de ese accidente: «La prueba lo visteis todos… se me complicó, soy muy cabezón y dije esto no me puede ganar a mí, y después de subirme varias veces me resbalé y se me venció el cuerpo sin querer. Se quedó el brazo colgando, caí al agua y aquí estamos».

«Abandonar ahora sería un golpe increíble, porque me encuentro muy bien anímicamente, pero bueno… estoy raro», decía antes de conocer la decisión. En ese momento, la dirección le hacía volver con sus compañeros a la palapa, donde le pudieron ver después de dos días sin saber nada de él. Después, en privado, escuchó el veredicto final.

«El pasado domingo, Almácor sufrió un traumatismo en el brazo que obligó al equipo médico a inmovilizarle el hombro. En las pruebas efectuadas se confirma la presencia de una lesión que implica el uso de un inmovilizador de hombro durante cuatro semanas y además posterior rehabilitación. Por todo ello, Almácor no puede seguir en Supervivientes y debe regresar a España», leía Carlos Sobera.

En ese momento, las lágrimas de Almácor eran completamente inconsolables, por lo que dejaba que Helena, su novia y futura mujer, le mandase un mensaje de ánimo desde España. Pero ni eso le sirvió, ya que la decisión de tener que abandonar ha sido un golpe muy duro.

«No me jod**… Su p*** madre… No es justo, tío. Lo siento. Soy un patoso», se lamentaba el concursante. Helena, que es también su mayor apoyo en su carrera musical, no podía hacer más que mandarle cariño y tratar de calmarlo: «Amor, tranquilo, todo va a estar bien, no pasa nada, lo has hecho muy bien. Para nosotros eres un ganador. Todo pasa por algo, así que no te preocupes».

Después ha sido él mismo el que ha ido a la palapa a contar lo sucedido a sus compañeros, aunque cuando le han visto llegar entre lágrimas muchos ya sabían que su paso por el concurso había terminado. «El año que viene podrás volver», le decían algunos para intentar consolarle en un momento muy complicado.