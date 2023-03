Alma Bollo: la complicada situación con Manuel Cortés tras esta traición en ‘Supervivientes 2023’

Alma Bollo y Manuel Cortés, hijos de Raquel Bollo, se han convertido en concursantes de la nueva edición de Supervivientes 2023. A pesar de llevarse muy bien y compartir una relación muy especial, su participación en el concurso está provocando algún que otro enfado. Como el que experimentó Alma Bollo durante la última gala del programa.

Katerina Safarova, gran amiga y máximo apoyo de Manuel Cortés dentro de Supervivientes, elegía a Alma Bollo como nominada: “Es una decisión supercomplicada, tengo ganas de llorar, pero mi nominación es para Alma, porque la veo un rival muy fuerte y esto es un juego”, comentó la modelo.

Katerina se arrepiente de nominar a Alma y está le dice que le ha parecido una traición#ConexiónHonduras1 pic.twitter.com/GhfQdpV7sP — Atakito🌩️🖕🏽 (@bblackksheepp) March 6, 2023

La hija de Raquel Bollo, al enterarse de la noticia, se mostró muy decepcionada: “Estoy acostumbrada a que me traicionen en mi vida, pero a ese nivel no. Si os soy sincera no me lo esperaba. No me enfado porque es un juego, pero no me lo esperaba nada. A lo mejor la única que no jugaba era yo”, expresó muy disgustada. Katerina, al escuchar estas palabras, se ponía a llorar explicando que no sabía por qué lo había hecho, pero ella la consideraba como una de las personas más fuertes del programa.

Su hermano Manuel Cortés tampoco pudo entender tal decisión, y mucho menos de la que consideraba su gran apoyo: “Me gusta creer en el lado bueno de las personas. Le he dado muchas vueltas, he intentado pensar qué le ha podido causar esa decisión. Obviamente es una traición, pero no encuentro explicación”, le reprochó el cantante. Katerina se volvió a defender asegurando que no entendía el porqué de su decisión.

“Alma, estaba relajándome en todo momento y de golpe tuve que nominar y dije lo primero que se me pasó por la cabeza”, aclaró. Por el momento no se sabe que pasará, pero si sabemos que la atracción que existe entre Katerina y Manuel cada vez es más fuerte.