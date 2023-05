El pasado jueves 11 de mayo, la artista neoyorkina Alicia Keys realizó su primer concierto en Colombia, dentro de su nueva gira por Latinoamérica. Un concierto en el que realizó un recorrido por sus mayores éxitos musicales y en el que invitó al escenario a Karol G, protagonizando un momento mágico que los asistentes pudieron disfrutar en directo.

El mágico momento sucedió cuando Alicia Keys comenzó a tocar las primeras notas al piano de una de sus canciones más conocidas No One, lo que los asistentes no se esperaban era que antes de comenzar a cantar le daría la bienvenida a la artista colombiana.

«Señoras y señores démosle la bienvenida a mi hermana, Karol G», expresó la neoyorkina mientras el público comenzaba a ovacionar a la intérprete de Provenza, que se subió al escenario interpretando una versión acústica de Mientras me curo el cora, canción incluida en su nuevo álbum de estudio, Mañana será bonito.

Karol G & Alicia Keys, that’s the tweet ❤️‍🩹🥹 pic.twitter.com/hh2FJu4za0 — KAROL G 🩶 (@KarolGWW) May 12, 2023

Tal y como se puede ver en los vídeos publicados en las redes sociales, Karol G no pudo contener la emoción cuando escuchó los primeros acordes de No One, pues mucho antes de dedicarse a la música ya admiraba a Alicia Keys. La artista colombiana brilló cantando el tema tanto en inglés como en español, mientras los asistentes aplaudían emocionados.

Al terminar la canción, Karol G agradeció a la artista neoyorkina por haberle permitido cumplir uno de sus mayores sueños y animó al público para continuar con el espectáculo, que ha sido uno de los primeros shows de Alicia Keys por Latinoamérica.

En medio de la actuación, la artista confesó que Alicia Keys había probado un plato típico de Colombia: «Ella me dijo que había comido chicharrón por primera vez», a lo que Alicia afirmó mientras se reía y abrazaba a su compañera.