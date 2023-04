Alicia Keys confirma las fechas de su nueva gira mundial, con parada en España

Alicia Keys está de vuelta. La artista neoyorkina ha sorprendido a todos sus fans al anunciar su esperada nueva gira mundial, Alicia And Keys World Tour 360. Una gira con la que para alegría de sus fans españoles, realizará al menos una parada en España.

A través de sus redes sociales, artista norteamericana ha confirmado que ya tiene las claves para su nueva gira de verano. «Estoy a punto de traerte estas NUEVAS VIBRACIONES. ¡Mi primer tour 360!!», escribió a través de su cuenta de Twitter para emoción de sus fans.

Con Brasil como punto de partida, donde realizará un concierto el próximo 3 de mayo, la artista se enfocará una gira que, de momento, llegará a Argentina, Chile, Colombia, México, Estados Unidos con varias paradas y un último concierto que tendrá lugar el próximo 2 de agosto.

KEYS TO THE SUMMER TOUR 🗝️☀️I’m about to bring you these NEW VIBRATIONNNSSSS ⚡️⚡️⚡️🌟🌟🌟My first ever 360 tour!!

Where are you pullin’ up to rock with me? https://t.co/oRA4XTmAL5 pic.twitter.com/KFmGiD6Y8m

— Alicia Keys (@aliciakeys) April 18, 2023