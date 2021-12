Falta poco más de una semana para que vea la luz ‘Keys’, el nuevo proyecto musical de Alicia Keys. Un doble álbum en el que la artista neoyorkina ha trabajado bajo dos conceptos musicales muy diferentes.

A través de estos dos conceptos, sus fans podrán escuchar cada canción incluida en el disco de dos formas completamente diferentes entre sí. Bajo el concepto de ‘Originals’, las canciones tendrán un enfoque mucho más personal y relajado, con sonidos a piano y un ambiente mucho más melódico.

Mientras que por otra parte, nos encontramos con ‘Unlocked’, siendo una versión de las canciones mucho más optimista, sonoro y moderno, acompañado de baterías y sonidos más enérgicos.

Hasta el momento, la artista ya ha compartido dos adelantos del disco, las canciones ‘Lala’ y ‘Best of me’, no obstante, aún quedan muchas canciones por descubrir dentro de su nuevo álbum.

KEYS is coming December 10th!!!

🔑🔑🔑’s💜💜💜!!

I wanted to officially share the cover with you!

One album. 2 versions. Originals & Unlocked. pic.twitter.com/P0iTsZgiS3

— Alicia Keys (@aliciakeys) October 28, 2021