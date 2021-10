Alicia Keys regresa por todo lo alto. La artista neoyorkina anunció recientemente el lanzamiento de la reedición de su icónico disco ‘Songs in a minor’, y ahora ha revelado que tiene un nuevo proyecto discográfico entre manos.

El pasado 26 de septiembre, la artista reapareció a través de sus redes sociales para comunicar a sus fans una noticia muy especial: El lanzamiento de un nuevo disco. Un disco que viene con sorpresa, pues se trata de un álbum doble.

Este disco, tendrá por título ‘Keys’, y aunque de momento se desconoce la fecha de lanzamiento, ya se conocen algunos detalles. La artista ha revelado que se tratará de un doble álbum, con dos versiones diferentes de canciones, unas más relajadas y otras con sonidos de baterías y mucho más movido.

Welcome to my new album #KEYS!!!

I’ve been waiting to tell you this for so long!!

A DOUBLE ALBUM. DEC. 10th.

Original 🔒 AND Unlocked 🔓

Welcome to the #KEYS experience.

Tell me who you want to hear on the album! @MikeWiLLMadeIt pic.twitter.com/jPcvUhgg5H

— Alicia Keys (@aliciakeys) October 27, 2021