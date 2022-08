Alfonso Arús se sincera: ¿Por qué no tiene relación con Pablo Motos?

Alfonso Arús es uno de los rostros más conocidos de la televisión en España. Con el programa que presenta en La Sexta, [email protected], ha conseguido que unos datos de audiencia espectaculares. De hecho, cifra de share que promedió el año pasado se situó en torno a un 17%, convirtiéndose en uno de los programas estrella de la cadena comandada por Ferreras.

Mucho se ha hablado de la mala relación entre el periodista y Pablo Motos, presentador de uno de los programas estrella de Antena 3. Después de algún tiempo en el que los rumores inflaban la noticia de la enemistad entre ambos, ha sido el mismo Alfonso Arús el que ha salido a desmentir esto. De esta manera, ha expresado que tiene una muy mala relación con el actual productor de El Hormiguero, Jorge Salvador. Pero en absoluto tiene problemas con Pablo Motos.

Todo fue aclarado en el canal de Twitch del famoso periodista Siro López, el cual le pregunto a Arús por la situación, y el contestó que “Decidimos ir por caminos diferentes (refiriéndose a Jorge Salvador) porque él tenía una oferta muy buena de Getmusic para irse a hacer Crónicas Marcianas y yo, en cambio, tenía la propuesta de continuar en TV3″.

Más tarde reconoció también que “Con el paso de los años, ocurrió algo que siempre me ha preocupado y nunca le he puesto remedio. Hay gente que tiene a pensar que algunos presentadores utilizan a sus contertulios como si fuera José Luis Moreno con sus muñecos y hay una periodista en mi programa, Mónica Planas, que arremete con asiduidad contra El Hormiguero.

Y se comenzó a decir que Arús criticaba a Pablo Motos, algo que no es verdad. Yo no he llegado nunca a discutir con Pablo Motos porque no tengo el gusto de conocerle”, dijo tajantemente para cerrar la polémica. De esta manera, [email protected] comenzará su nueva temporada libre de polémicas y rumores en torno a su presentador.