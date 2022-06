El Hormiguero recibirá este miércoles la visita de María Hervás y Antonio Pagudo. Los actores, acudirán al programa presentado por Pablo Motos para presentar su nueva película, Por los pelos, una historia de autoestima, una comedia que llegará a los cines el próximo 12 de agosto.

Esta será la primera visita de la actriz María Hervás desde el pasado 5 de julio, cuando acudió para presentar la película El Cover. Un programa en el que además, Pablo Motos le hizo una promesa a la actriz que esta noche debería cumplir.

En aquella entrevista, Pablo Motos le preguntó a María Hervás por su labor como tatuadora, después de que la actriz se hiciera un tatuaje a ella misma. El presentador de El Hormiguero le pidió que lo enseñase a lo que ella respondió: «Te lo enseño si, delante de toda España, te comprometes a dejarme, la siguiente vez que venga, hacerte un mini tatuaje».

Pablo Motos accedió pero también puso una condición una condición: «Vale, te digo que sí siempre y cuando tú me dejes cortarte un poquito el pelo». La actriz no lo dudó y aceptó la promesa del presentador de ‘El Hormiguero’. «Por supuesto, me encanta», afirmó.

El presentador y la actriz sellaron el acuerdo con un apretón de manos y ella le enseñó el tatuaje que se hizo, un pequeño barco en el empeine del pie izquierdo. «He tatuado a mi novio y salió muy bien. Le tatué un Frigopie, que no es nada fácil, y están todos los deditos bien definidos, que es muy difícil», añadió María Hervás.

De esta forma, durante la visita de la actriz al programa este miércoles, Pablo Motos debería cumplir su promesa y dejar que María Hervás le haga un tatuaje en directo.