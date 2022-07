‘El Hormiguero’: Pablo Motos confiesa que quiso dejar el programa

Este jueves El Hormiguero celebró una noche muy especial. Con motivo de su programa 2.500, Pablo Motos preparó un homenaje a todo el equipo que hace posible que el programa se emite cada noche y que funcione como la maquinaria de un reloj. Por ello, los espectadores se quedaron muy sorprendidos cuando el presentador reveló que estuvo a punto de tirar la toalla.

En total, a lo largo de estos años más de 3.000 invitados han pasado por El Hormiguero, que se ha consolidado como uno de los programas más vistos de nuestro país, líder en su franja de audiencia cada noche. Por ello, Pablo Motos quiso dedicar las primeras palabras de la noche al equipo que lo hace posible.

“Llegar al programa 2.500 está por encima de mis sueños más locos. Estoy en deuda con toda la gente de mi equipo que se deja la vida en hacer un programa donde nada es imposible. He visto un vídeo que vamos a poner en ese programa y ni yo mismo me lo creo. Me siento muy orgulloso y muy agradecido de poder formar parte de este equipo», señaló el presentador.

Trancas y Barrancas celebran nuestros 2.500 programas consiguiendo las mejores respuestas de Pablo Motos y Jorge Salvador #2500EH pic.twitter.com/L6XLoBgHKH — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 30, 2022

El presentador de El Hormiguero se sincero sobre diversos aspectos del programa, como que “Hay invitados más complicados que otros pero lo que más me dificulta es cuando deciden hablar español y no saben bien», explicó. «Es verdad que la gente de la calle reconoce mi voz», recordando que en una zapatería le reconocieron solo por eso.

Por otro lado, tras una pregunta de las hormigas, Pablo Motos desveló que en la octava temporada estuvo a punto de abandonar el programa. Al parecer, en su mente estaba que los programas de televisión terminaban en un ciclo de ocho años. No obstante, con El Hormiguero ha sido diferente.

“Si te vas tú se acaba esto», decían las hormigas tras la confesión del presentador valenciano, que reconocía que ya tenía decidido acabar en aquel momento, sin embargo, su socio Jorge Salvador le convenció para llegar a la década y a día de hoy, El Hormiguero sigue siendo un éxito.