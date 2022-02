Han pasado cuatro meses desde que Anabel Pantoja y Omar Sánchez decidieron darse el “sí quiero” en la preciosa isla de La Graciosa. Este año 2022 ha comenzado con mal pie para la pareja, ya que los dos han decidido romper su relación sentimental. Es entonces cuando Alexia Rivas ha querido dar más detalles en ‘Ya es mediodía’.

El pasado 31 de enero, Anabel Pantoja acudió al programa ‘Sálvame’ no solamente para confirmar su ruptura con Omar Sánchez sino también para explicar lo que realmente ha sucedido en estos meses. Muchos son los que señalaban a que existiera una tercera persona por parte de alguno de los dos, algo que la colaboradora ha desmentido con contundencia.

Uno de los nombres que se rumoreaban era el de Alexia Rivas. La joven recientemente visitó las Islas Canarias y se dejó ver tanto con Omar Sánchez como con alguno de sus amigos. Debemos tener en cuenta que la periodista y el joven coincidieron durante su etapa en ‘Supervivientes 2021’, donde surgió una bonita amistad.

Alexia Rivas niega ser la tercera persona en la separación de Anabel Pantoja y Omar Sánchez: “Es una mentira, Omar es mi amigo»”#YaEsMediodía31E

https://t.co/6SR5forxd3 — Ya es mediodía – Ya son las ocho (@yaesmediodiatv) January 31, 2022

Durante su participación en ‘Ya es mediodía’, Alexia Rivas quiso mostrarse muy sincera: “Es una mentira, Omar es mi amigo”. Es entonces cuando reconoció que “no entiendo que no se entienda que hay una amistad entre una mujer y un hombre”. Una situación que, como era de esperar, le ha producido una enorme indignación.

De esta manera, la compañera de Sonsoles Ónega dejó claro que “yo sabía lo de la ruptura desde hace meses, pero es mi amigo y me lo he callado. Lo único que he hecho es estar ahí y apoyarle”. Respecto a cómo se encuentra el canario tras romper su relación con Anabel Pantoja, Alexia Rivas fue muy sincera: “Omar está mal, ha luchado hasta el final”.

Por si fuera poco, la colaboradora de ‘Ya es mediodía’ quiso ir mucho más allá: “Él hubiera seguido porque es un hombre que ha luchado y está enamorado”. Aprovechando la situación, la joven quiso mostrarse muy contundente: “Si me ven con Omar o con cualquiera de sus amigos es porque es mi amigo, ¡y me van a seguir viendo!”.