Alejandra Rubio estalla y responde tajante a Kiko Hernández en ‘Fiesta’

La noticia dada hace unas semanas por Kiko Hernández donde aseguraba que Gustavo, el chófer y persona de confianza de la familia Campos, se trataba en realidad del topo que estaba filtrando información confidencial a la prensa, ha terminado por salpicar a todos los miembros de la familia, desde María Teresa Campos a Alejandra Rubio. Esta última muy disgustada ante las declaraciones que hizo el colaborador la pasada semana en Sálvame hacia su tía Carmen Borrego.

“El otro día me equivoqué, dije que la más perjudicada era Carmen Borrego, pero no, mucho más lo eres tú, porque se desvelan detales tuyos tan íntimos que te podrían doler tanto y que encima solamente te pertenecen a ti y a tu intimidad”, expresaba Kiko Hernández señalando a cámara. Pero esto no fue todo, pues también quiso confesar que Gustavo ha hablado sobre las visitas exprés que le hacía Alejandra Rubio a María Teresa Campos: “las veces que vas, te haces un selfie y te marchas”, confesaba el colaborador.

Alejandra Rubio se viene abajo al hablarse de un tema íntimo: «Ellos no son quiénes para hablar de mis cosas» #FiestaT5 https://t.co/s32jZmbBks — Fiesta (@fiestatelecinco) January 29, 2023



Ahora, ha sido Alejandra Rubio la que ha querido contestar a tales declaraciones durante el programa Fiesta presentado por Emma García: “Él contó en su día que fui una persona correcta y ahora cuenta una versión diferente. No es creíble, Kiko no es nada en mi vida y él lo sabe”, comentaba muy enfadada. Y es que además, la influencer nunca se ha creído la actitud de este y así se lo advertía a sus familiares: “Es una persona que va a casa de mi abuela a cenar y luego se dedica a ponernos verdes a mí y a mi tía”, comenzaba diciendo.

“Yo ya le dije a Carmen que esto iba a volver a pasar e iba a vivir en el terror en el que vivía porque la actitud y los comentarios de Kiko le afectan demasiado”, hacía referencia a lo mucho que ha sufrido su tía ante esta situación. Pero si había algo de todo lo que el colaborador de Sálvame había comentado que realmente le había dolido era lo que hacía o dejaba de hacer cuando iba a casa de su abuela: “Yo normalmente voy a comer a su casa, pero ¡qué le importa!”, dándose cuenta de que no tenía que dar ninguna explicación. El programa finalizaba con Alejandra Rubio fuera de plató llorando por las acusaciones recibidas y consolándose con la presentadora, Emma García.