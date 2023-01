Desde que Kiko Hernández señaló a Gustavo, chófer y persona de confianza de María Teresa Campos, como el «topo» que habría estado grabando y filtrando información sin su consentimiento, los miembros de la familia Campos se han mostrado muy disgustados con el colaborador. Especialmente Alejandra Rubio, quien le calificó como traidor por dar esta noticia.

La hija de Terelu Campos llevaba mucho tiempo advirtiendo a sus familiares que Kiko Hernández les iba a traicionar: “Lo he dicho 150 veces. Mucho abracito, mucho abracito, pero Kiko te la va a dar porque no es tu amigo. Todos sabíamos que esto iba a pasar en algún momento. Yo ya les dije que no se fiaran de quien no se tenían que fiar”, afirmó durante el programa Fiesta.

Alejandra Rubio pone en un lugar incómodo a Kiko Hernández

Vía: Telecinco pic.twitter.com/0VRxJTkNfG — Espectáculos España (@EsEspectaculos) January 21, 2023

Ahora, ante estas palabras, el colaborador ha querido mandarle un mensaje a Alejandra Rubio: “Si queréis desviarlo todo a que Kiko ha contado o Kiko ha dicho hacedlo. Seguramente si fuera una persona más afín a la familia Campos le daríais las gracias”, comenzaba diciendo el colaborador muy disgustado.

“En cualquier caso, que haya dado yo o no la información, la información existe y se ha demostrado que es verdad. Dices todavía que no sabes si existen las grabaciones, pero, ¿no te das cuenta de que tu madre ha afirmado que sí que existen y Gustavo se lo ha confirmado también?”, expresaba, mientras se dirigía a cámara.

El discurso de Kiko Hernández seguía con una advertencia a la joven, pues aunque hubiera sido tan solo un minuto de grabación, esa persona ya tendría que haber perdido toda la confianza al suponerse que estaba cuidando a su abuela y no grabando conversaciones para luego venderlas a la prensa.

🌟Kiko Hernández advierte a Alejandra Rubio sobre Gustavo: «Desvela detalles tuyos tan íntimos que podría ser hasta delictivo» pic.twitter.com/6bDo6WbvjF — Seram1 (@Seram110) January 24, 2023

“El otro día me equivoqué dije que la más perjudicada era Carmen Borrego, pero no a quién perjudica verdaderamente es a ti, porque desvela detalles tuyos tan íntimos que te podrían doler tanto y que son hasta delictivos”, apuntaba a cámara tratando de hacer entrar en razón a la nieta de María Teresa Campos.

“Pero no solamente él los desvela también los desvela alguien de su familia”, en ese instante giraba la cabeza para mirar a Carmen Borrego, dando a entender que es ella la que ha hablado mal de su sobrina: “¿Ya me estás acusando a mí verdad?”, preguntaba esta muy sorprendida. Por el momento no ha querido contar más detalles por lo que habrá que esperar para conocer la otra parte de la historia.