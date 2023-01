El pasado viernes 20 de enero pudimos disfrutar de una nueva entrega de Viernes Deluxe. De esta manera, fuimos testigos de uno de los polígrafos más esperados de los últimos tiempos. Estamos hablando del que protagonizó Kiko Hernández, donde se confirmó que todo lo que había dicho sobre Gustavo, el chófer de María Teresa Campos, madre de Terelu Campos, era verdad.

Tras esta entrevista en Viernes Deluxe, salieron a la luz una serie de conversaciones del propio Gustavo. En ellas, se confirmaba lo que Kiko Hernández había comentado: tenía algunas grabaciones de la familia. Terelu Campos y Carmen Borrego, como era de esperar, no tardaron en pronunciarse. Y lo hicieron para defender a su madre.

“Creo que Gustavo se ha equivocado, pero también se lo han llevado a su terreno, y no solo Kiko Hernández”, comenzó diciendo Carmen Borrego en Sálvame. Tras estas palabras, Terelu Campos quiso pronunciarse: “Yo sé la realidad que he vivido y esa no me la puede quitar absolutamente nadie”.

Terelu Campos reacciona al polígrafo de Kiko Hernández donde habló de la traición de Gustavo a la familia Campos#yoveosálvamehttps://t.co/pf1NuDfM09 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) January 23, 2023

“No es verdad que se le haya dejado a deber la nómina de un año, entre otras cosas, porque se la he pagad yo, y no solo la de Gustavo”, explicó la presentadora de Sálvame. Por ese mismo motivo, Terelu Campos quiso mostrarse mucho más contundente al respecto: “Si consta en el polígrafo que se lo ha dicho a Kiko Hernández, es una mentira”.

Lejos de que todo quede ahí, la mayor de las hermanas Campos quiso defender públicamente a María Teresa Campos, tratando de mantenerla alejada de este asunto: “Es mi madre, y si necesita algo, para eso estoy yo”. Además, añadió: “Yo he tenido una vida de puta madre gracias a mi madre, y si necesita algo lo administro yo”.

Terelu Campos, por si fuera poco, quiso compartir más detalles de la compleja situación familiar que están atravesando: “Es un momento complicado de mi madre. Hemos estado los que teníamos que estar, incluido Gustavo”. Para finalizar, dejó claro que “no tengo que verme obligada a dar detalles de la vida íntima y económica de mi madre. No tengo por qué, no va en el sueldo ni nada. Pero lo que no voy a dejar es que se diga una mentira como la copa de un pino”.