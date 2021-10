La guerra mediática entre Kiko Hernández contra Terelu Campos y Alejandra Rubio sigue en pie. El colaborador de ‘Sálvame’ ha estallado contra ambas colaboradoras, dejando claro que no las puede ni ver. Unas declaraciones muy duras, tras las cuales, Alejandra ha respondido.

La nieta de María Teresa Campos no va a consentir que Kiko haga daño a su madre con sus ataques, después de que el colaborador insinuase que su madre se saltó las restricciones frente al Coronavirus por ir “de bar en bar”. Unas declaraciones que podrían tener consecuencias.

“¿Te jode que esté bien con tu madre y tu hermana? ¡Pues es lo que hay! Que no te trago ni a ti ni a tu hija, también es lo que hay», fueron algunas de las declaraciones de Kiko que han hecho estallar a Alejandra.

La joven se ha despachado a gusto y ha respondido con contundencia al colaborador de ‘Sálvame’, asegurando que no va a dejar que vuelva a atacar así a su familia, y mucho menos a su madre.

«He visto las imágenes varias veces porque no me lo creo. Luego pide perdón pero como dice mi madre ‘hasta cuando’. Tenemos algo en común y es que yo tampoco lo soporto. Alguien con ese odio… No entiendo nada. Sobrepasa todos los límites que hay en la vida porque lo que ha dicho, tela», explica Alejandra.

Y añade: «Si alguien dice lo que dijo Kiko Hernández a mi madre, a mí se me caería la cara de vergüenza de no decir nada», ha continuado. Una pulla hacia Carmen Borrego por no haber sido capaz de defender a su hermana.

«Ella dice que lo de Kiko Hernández es show pero cuando lo hace Kiko Matamoros ya es contra ella. Pero hacer culpable a Kiko de este conflicto familiar es surrealista porque no tiene nada que ver lo que pensamos nosotras para lo que diga él que es su opinión», remata la joven.