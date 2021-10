Este sábado Terelu Campos vivió una de sus tardes más amargas en Viva la Vida. Como viene siendo habitual, acudió en calidad de colaboradora al formato presentado por Emma García, sin embargo, tuvo que hacer frente a una serie de informaciones procedentes de Edmundo Arrocet hacia ella y su familia. Tras ver un vídeo con unas declaraciones del cómico, la hermana de Carmen Borrego no aguanto más y mostró su mal estar. “No sé cuánto dinero habrán ganado hablando mal de mí estos dos años. Habrán cobrado por ello. Las ‘niñitas’ e inclusive Teresa”, fueron algunas de las palabras que dijo el exconcursante de Secret Story a la revista Lecturas. “No tengo nada que decir de él. Me parece todo tan triste ¡Qué vergüenza!”, dijo Terelu en un primer momento.

Alejandra Rubio que también se encontraba en el plató en ese momento expresó que no tenía nada que decir al respecto. «¿Se puede dar más vergüenza?», expresó la influencer muy indignada. Después madre e hija vieron unas imágenes en las que aparecía María Teresa Campos mientras era preguntada por la polémica de que Bigote Arrocet le había prestado 50.000 euros. «Me da lo mismo, que diga lo que quiera», decía la presentadora.

Nada más terminar la emisión del vídeo, Terelu Campos rompe a llorar. «Es la mejor del mundo mi abuela», se oye decir a Alejandra. «Entendemos perfectamente a Terelu», afirmaba la presentadora. «No, no me entendéis. Se me demuestra mucho que no se me entiende. Ya dije antes que no espero ya nada de nadie. De nadie de mi vida profesional, por supuesto, no de mi vida personal», confesó destrozada. “Me importa su sufrimiento, el mío me da igual”, añadió Terelu sembrando un silencio sepulcral en el plató.

El reencuentro entre Alejandra Rubio y Bigote Arrocet

Alejandra Rubio y Bigote se emocionan al saludarse en el plató #SecretNoche3 pic.twitter.com/ywFiW3DdoN — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) September 26, 2021

Alejandra Rubio y Bigote Arrocet se vieron las caras durante una de las galas de Secret Story. Cuando el humorista apareció en el plató del espacio expresó un enérgico “¡Alejandrita!”, que arrancó la sonrisa de la nieta de María Teresa. De hecho, protagonizaron un momento de lo más inesperado a la vez que especial, pues lejos de entrar en una guerra se saludaron con cariño. Edmundo explicó que “no me esperaba ver aquí a Alejandra, yo la quiero mucho, no como una nieta, pero sí como más que una amiga, es especial para mí”. Por su parte, Alejandra, un tanto más comedida en su emoción, agradeció sus palabras. “Me he querido mantener al margen de esta historia. Hay cosas que me duelen, porque no las entiendo, igual”, contó.