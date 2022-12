Alba Carrillo estalla contra Aurelio Manzano en ‘Fiesta’: «¡Ya está bien!»

Durante el programa Fiesta, emitido el pasado sábado 4 de diciembre, la polémica entre el encuentro íntimo de Jorge Pérez y Alba Carrillo ocupaba casi toda la emisión. La modelo acudió al plató para hablar sobre el tema y aclarar por qué había mentido cuando aseguró que no había pasa nada más entre ellos dos. Aunque el momento más tenso de la tarde se vivió cuando Aurelio Manzano, colaborador del programa, realizó unas graves acusaciones contra ella.

En los últimos días se ha sabido que Jorge Pérez y Alba Carrillo acabaron la noche durmiendo juntos en casa de Marta López. Sin embargo, les ha costado mucho decir la verdad sobre el tema ya que ambos lo negaron desde el primer momento, aclarando que solo había sido un pequeño tonteo y no fue más allá.

Aurelio Manzano no dudó en acusar a la modelo de haber sido ella misma la que sacó a la luz lo que sucedió esa noche y rompiendo el pacto que había hecho con el ex guardia civil sobre no comentar nada de eso: “Tú has sido la persona que le filtra a varias personas lo que sucedió el martes”. Alba Carrillo, como era de esperar, le pedía que dijese los nombres de esas personas.

“Claro que tienes que decir quién son, aquí todo encima de la mesa”, contestaba la modelo muy enfadada. La pelea llegó hasta tal punto que Emma García, presentadora de Fiesta, pidió hacer una pausa publicitaria para tratar de calmarlos. Aunque, lo único que consiguió fue aumentar el enfado, pues al volver de publicidad aparecían los dos de pie gritándose de muy malas formas.



“Que digas quién, que lo digas c***, ya está bien de echar mierda a las personas y no decir las cosas. Di quién ha dicho es, ¿quién te lo ha dicho? Dilo, dilo si tienes c*****. Ya está bien, dejad de proteger a gente que a mi luego me echáis todos a los zorros”, gritaba Alba Carrillo muy enfadada, intentando sacarle los nombres de las personas que la acusaban.

Emma García no podía más y les reprochó la actitud que habían tenido: “Que 40 segundos más largos que habéis dado, o nos calmamos o no seguimos. Alba aquí tiene razón Aurelio. La estás achacando que ella ha filtrado eso, además se lo estás diciendo de una manera contundente y directa. Tendrás que decirle quién te ha dicho esto”, expresaba.