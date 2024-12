Alba Carrillo, durante muchos años, trabajó en Mediaset no solamente como colaboradora, sino también como concursante de realities como GH VIP 7, donde llegó a la final con Adara Molinero y Mila Ximénez. Uno de los instantes más complejos de la trayectoria profesional de Alba llegó en la Navidad del año 2022, tras la fiesta que organizó la productora Unicorn. Tanto ella como Jorge Pérez se convirtieron en noticia. Y todo por la presunta infidelidad del ganador de Supervivientes 2020 a su mujer. Varios fueron los que no dudaron en grabar a Alba y a Jorge disfrutando de la fiesta, en una actitud verdaderamente acaramelada. Dadas las circunstancias, ambos se vieron obligados a dar explicaciones tras lo ocurrido. Sobre todo él, que estaba casado y acababa de dar la bienvenida a su cuarto hijo. Tras varias semanas en las que se trató este tema, Alba Carrillo salió de Mediaset y dio paso a nuevos proyectos como es D Corazón.

A pesar de lo feliz que se siente trabajando en este programa, en una de las últimas entregas se mostró verdaderamente molesta por el equipo. El pasado 28 de diciembre, Jordi González aseguró que tenían en su poder unas imágenes comprometedoras de la modelo en la fiesta de empresa que organizó TVE. Como no podía ser de otra manera, y tras la mala experiencia que tuvo tan solo un par de años atrás, Alba Carrillo no pudo evitar cargar contra la dirección de D Corazón: «Ya le he dicho al director que esto no era necesario. Yo pensaba que esto era un programa blanco y que estás cosas no iban a pasar. Replicamos todo de otros programas», aseguró la colaboradora, aparentemente enfadada con todos y cada uno de sus compañeros. Una actitud que cambió de forma absolutamente radical tan solo unos segundos después de hacer ese comentario en directo en La 1 de Televisión Española.

¿El motivo? ¡Se trataba de una inocentada! En las imágenes en cuestión, que por supuesto vieron la luz, pudimos ver a Alba Carrillo besándose con Alberto Guzmán tras una cortina. Los dos se dieron cuenta de que les estaban grabando, por lo que la colaboradora trató de fingir sorpresa: «¡Oh, no! ¡Otra fiesta de empresa no! Al menos este es más listo y más guapo!», exclamó, refiriéndose a Jorge Pérez.

Sin poder aguantar la risa tras confirmarse que se trataba de una inocentada organizada por todo el equipo de D Corazón, Alba Carrillo se pronunció: «Quiero decir que en este programa no se graba y no cogen a traición a la gente». Por si fuera poco, la tertuliana no tardó en aprovechar la ocasión para lanzar un ‘dardo envenenado’ a Mediaset: «Aquí estoy muy feliz y todos mis compañeros son un encanto».

Como no podía ser de otra manera, su compañera Marina Bernal no dudó en aplaudir públicamente el sentido del humor que ha mostrado Alba Carrillo. Al fin y al cabo, hace un par de años no vivió una situación nada fácil con este tema: «Cuando eres capaz de reírte de una cosa que te ha hecho daño, significa que está superado».