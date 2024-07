El pasado jueves 11 de julio pudimos disfrutar de una nueva gala de Supervivientes All Stars. De esta manera tan concreta, conocimos el nombre del nuevo expulsado de esta edición pero, además, Sofía Suescun consiguió hacerse con el ansiado collar de líder. Fue ella quien, precisamente, aprovechó esa ventaja sobre el resto para lanzar un dardo envenenado a Jorge Pérez.

Todo ocurrió durante las nominaciones. Tras las votaciones, vimos que Bosco era uno de los nominados pero había un triple empate. Sofía Suescun, como líder, tenía la obligación de desempatar: «Mira que me quedé dándole vueltas a la nominación de Marta, porque estaba pasando lo que todos vivimos y lo más normal era nominar a la persona que me estaba atacando… pero estuve dándole vueltas con un run, run que no me dejaba tranquila».

Fue entonces cuando dio a conocer su decisión: «No me sale nominar a Marta, voy a nominar a Alejandro». Por lo tanto, por el momento solo había dos concursantes en la palestra, que eran Bosco Blach Martínez-Bordiú y Alejandro Nieto. Era el turno de que Sofía Suescun, como líder de la semana, escogiese directamente a uno de sus compañeros para que se enfrentase a la votación del público.

«Mi nominación directa va para Jorge», anunció la novia de Kiko Jiménez. Acto seguido, explicó el motivo por el que había tomado esta decisión: «Me ha sentado bastante mal el discurso populista de lo que está bien». Recordemos que a Jorge Pérez no le había sentado bien que Sofía optase por comerse su tarta de cumpleaños junto a Abraham y no compartirla con el resto de compañeros.

Ante ese comentario, Jorge Pérez no tardó en responder a la líder: «No es un discurso populista. Me alegro de que te haya sentado bien la tarta, pero no le quieras dar la vuelta porque queda feo». Sofía Suescun no tardó en lanzarle un dardo envenenado que, como era de esperar, no dejó indiferente a nadie.

«Precisamente tú, que eres el primero que caes en las tentaciones, me tendrías que entender un poco. Yo he caído en la tentación, pero tú también lo has hecho», espetó la de Pamplona, refiriéndose a la presunta infidelidad de Jorge a su mujer con Alba Carrillo. El que fuese ganador de Supervivientes 2020 no dudó en reaccionar: «Yo no caigo en ninguna tentación, no te vayas a equivocar».

Al escuchar el desafortunado comentario de Sofía Suescun, Marta Peñate no tardó en pronunciarse para dar la cara por su compañero: «Ese comentario tan sucio, ¿a qué viene?». Acto seguido, la canaria fue muchísimo más allá: «Hay comentarios que tienen mucha maldad, y espero que la gente lo vea». Sofía volvió a hablar: «La tentación es la tentación. En la tentación hemos caído muchos, hay que aceptarlo».

Alicia, mujer de Jorge Pérez, estalla contra Sofía Suescun: «Es un demonio»

Como era de esperar, tras este comentario, la tensión se palpaba en el plató de Supervivientes All Stars. Entre otras cuestiones, vimos cómo Alicia pedía, por favor, a Kiko Jiménez que no dijera absolutamente nada: «Ahora no». Éste hizo caso omiso, ya que optó por defender a Sofía: «Jorge se ha marcado un discurso populista porque le interesaba quedar bien. Donde las dan las toman, es lo que hay».

Como no podía ser de otra manera, Alicia estaba tremendamente enfadada por el golpe bajo de Sofía Suescun hacia Jorge. Al fin y al cabo, todo lo que ocurrió y cuyos detalles se hicieron públicos, hace tiempo quedó en el pasado para la pareja: «Esta señorita es un demonio. Lo que está haciendo es horrible. Eso no se hace», aseguró Alicia. Acto seguido, fue mucho más allá: «Es muy fuerte lo que ha hecho, es de mala persona».