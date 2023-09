‘Aladdin’: el protagonista, obligado a eliminar su cuenta de Twitter por sus comentarios sobre ‘La Sirenita’

La Sirenita se convirtió en uno de los estrenos cinematográficos del año. La película ha recibido muy buenas críticas, no obstante, recientemente recibió una crítica que de Mena Massoud, protagonista de Aladdin, que ha generado una gran polémica.

Tal ha sido la polémica, que el actor se ha visto obligado a cerrar su cuenta de Twitter por su mensaje sobre la película. La película de Aladdin, en la que el actor coincidió con Will Smith, vio la luz en 2019 y superó los 1.000 millones de dólares de recaudación en todo el mundo, con un éxito innegable.

No obstante, el actor pensaba que la película de Aladdin iba a superar a la de La Sirenita, estrenada el pasado mes de mayo, por lo que escribió un tweet muy desafortunado que no tardó en eliminar, debido a las respuestas recibidas de cientos de personas.

‘Aladdin’ star Mena Massoud deactivated his Twitter account after receiving backlash for his Tweet about ‘The Little Mermaid.’ pic.twitter.com/KFHuffOLZL

— Pop Crave (@PopCrave) May 13, 2023