Aitana anuncia la fecha de estreno de ‘La última’, su serie para Disney+ junto a Miguel Bernardeau

La Última llegará a Disney + el 2 de diciembre. Así lo han anunciado ambos protagonistas, Aitana y Miguel Bernardeau a través de sus redes sociales, junto al poster oficial de la serie. Se trata del primer proyecto profesional conjunto de la pareja, así como el debut como actriz de la artista catalana.

La serie protagonizada por Aitana y Miguel Bernardeau cuenta la historia de encuentros y desencuentros de Diego y Candela en un viaje a través del amor, la amistad y la lucha por abrirse camino en diferentes mundos, donde la música tendrá un gran protagonismo.

Una historia de amor para la que la princesa del pop española y el actor del momento han tenido que dejar atrás esa relación, por lo menos mientras se encontraban en el set de grabación. “En ese momento teníamos que olvidarnos de que somos pareja, dejar de lado esa dinámica y ser simplemente compañeros. Nada más”, explicaron durante su entrevista con Vanity Fair publicada este martes.

La serie original de Disney+, se rodó a principios de año en Madrid y contará con un total cinco episodios. Una serie dirigida por Eduard Cortés, con Anaïs Schaaff, Jordi Calafí y Joaquín Oristrell como creadores. Una serie que promete conquistar a los espectadores desde el primer capítulo, siendo uno de los estrenos de ficción juvenil más esperados del año.

En cuanto al debut de Aitana en el mundo de la interpretación, su pareja, Miguel Bernardeau y uno de los actores más prometedores de los últimos años, se deshace en elogios hacia ella en su entrevista para Vanity Fair:

“Ha hecho un trabajo increíble, precioso. Me encanta su forma de afrontar algo tan grande para ella como es meterse en la interpretación. Como actor, me ha sorprendido una barbaridad. Me he enamorado incluso más de Aitana haciendo este proyecto. No pensé que me iba a pasar. Ha sido un placer”, señala el actor.

De esta forma, en menos de dos meses verá la luz este proyecto tan especial para ambos, con el que Aitana y Miguel Bernardeau se han metido en la piel de Candela y Diego, dos jóvenes que al igual que ellos, luchan por cumplir sus sueños.