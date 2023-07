‘Y ahora Sonsoles’: Fabiola Martínez se niega a responder esta pregunta de Sonsoles Ónega

Fabiola Martínez se ha visto salpicada por la futura paternidad de Bertín Osborne. Un tema que volvió a ser comentado en el programa Y ahora Sonsoles este lunes, donde la ex mujer del cantante tuvo que responder inevitablemente a varias preguntas.

Este lunes en plató abordaron el tema de la futura maternidad de Claudia Osborne. La hija de Bertín está embarazada de su segunda hija, por lo que el artista será padre y abuelo a la vez. Un tema que desencadenó una pregunta a la que Fabiola se negó a responder.

Sonsoles Ónega y los colaboradores de Y ahora Sonsoles hablaron de la vida de Claudia Osborne y de los hechos que han marcado su vida, como el fallecimiento de su madre Sandra Domecq o los trastornos alimenticios. «Todo eso tú lo viviste, ¿no, Fabiola?”, fue la pregunta que la ex mujer de Bertín Osborne prefirió evitar.

Fabiola Martínez sobre la noticia de que Bertín Osborne será padre y abuelo casi a la vez. 🗣️#YAS18Julhttps://t.co/xDWUSDM7lM — Y Ahora Sonsoles (@YAhoraSonsoles) July 18, 2023

«Bueno, a ver, ellas siempre han sido bastante independientes. Su madre las educó muy bien, las enseñó a ser grandes mujeres y es verdad que cada una, a su manera, ha ido resolviendo sus problemas. No son tanto de exteriorizar o hacer públicas ciertas cosas», señaló Fabiola.

Acto seguido, Sonsoles le preguntó: «Por lo que contáis, es una mujer muy sensible. ¿Cómo crees que ha podido recibir esta noticia? Esto de que hará abuelo a su padre y, a la vez, que Gabriela hará padre a su padre?”. Una pregunta que la ex mujer de Bertín decidió no responder.

«No lo sé, Sonsoles. Es verdad que, desde que nos separamos, la relación ya no es la misma. Hay cosas que quedan en un entorno muy cerrado de la familia. Yo no estoy en ese entorno, así que no quiero especular, no me corresponde», expresó Fabiola.