Sandra Barneda se cuela en el último programa de ‘Sálvame’: «Así es la vida»

Ha llegado el día que desde hace semanas todos los fans de Sálvame temían que llegase: su último programa. Con el firme propósito de que sea una gran fiesta, el equipo ha creado una tarde muy especial para despedirse de sus espectadores, aunque ha recibido una invitada inesperada como Sandra Barneda.

El último programa comenzó con un emotivo vídeo en el que aparecían todos los colaboradores históricos que han pasado por su historia. Paz Padilla, Raquel Bollo e incluso Rosa Benito, tres de las salidas más polémicas, también aparecieron en él.

Con unos misteriosos puntos suspensivos volvían a hacer sonar las alarmas de que una posible secuela del espacio pueda llegar a Netflix en próximas semanas. En Happy FM ya te hemos contado todos los rumores que hay acerca de este posible spin off con algunos de los colaboradores más mítico.

Uno de los momentos más esperados cada tarde en los últimos meses eran los vídeos de Germán González, el que fuera redactor de Cazamariposas. Como no podía ser de otra manera, el suyo ha sido el primer gran momento de la tarde.

Mi ‘VTR FIN DE SALVAMÉ’ es por muchos motivos el VTR más duro, que más me ha costado hacer, que más he pensado y que más he llorado y disfrutado haciendo en mi historia profesional.

LARGA VIDA A @salvameoficial 🥲

— Germán González (@german_online) June 23, 2023