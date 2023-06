‘Sálvame’: Gema López lanza un dardo envenenado ante la cancelación del programa

Las emociones en Sálvame estos días están a flor de piel. Este viernes 23 de junio el programa de las tardes de Telecinco llegará a su fin, y por ello estas últimas tardes los presentadores y colaboradores están haciendo balance de todos estos años en el programa, siendo Gema López la protagonista de un momento muy comentado.

Estos últimos días tampoco han faltado comentarios sobre el final del programa, algunos incluso, como el de Gema López, han llegado en forma de dardo a la cadena. Pues la colaboradora hizo referencia a la situación con un comentario con indirecta incluida a Telecinco.

Gema López aprovechó la visita de un grupo de estudiantes de periodismo al plató, para sincerarse sobre lo que piensa de la cancelación de Sálvame y hacer una predicción sobre el futuro de la cadena principal de Mediaset, después de que uno de los estudiantes les realizase una pregunta muy directa.

«Mi pregunta va dirigida a los que no han contestado ninguna hasta ahora. ¿A una cadena sin Sálvame, cómo le va a ir? ¿Cómo le va a ir a Telecinco sin Sálvame después de catorce años?”, les planteó el joven estudiante para que se mojaran sobre lo que piensan del futuro de la cadena sin Sálvame.

Gema López advirtió que “yo me voy a mojar”. Y así fue. Pues sobre cómo le irá a Telecinco a partir de la próxima semana, la colaboradora no se cortó a la hora de afirmar que “una cadena sin Sálvame a lo mejor se tiene que salvar”. Un dardo hacia Mediaset que fue muy aplaudido por sus compañeros.

El comentario de Gema también fue muy aplaudido en las redes sociales, donde alabaron la respuesta de la colaboradora sobre el final de Sálvame, e incluso algunos comenzaron a valorar la posibilidad de que su futuro se encuentre en la competencia, en Antena 3.

«Una cadena sin Sálvame a lo mejor se tiene que salvar»

Ya Gema López de por si me gustaba porque me parece la periodista que necesita Sálvame en medio de tanta locura pero es que ahora me gusta más.

Te amo @gemaconga 🥰#YoVeoSálvame

— NG x ꜱᴀʟᴠᴀᴍᴇ #SálvameNoSeToca (@nearestgossip) June 21, 2023