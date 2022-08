Adele revela el motivo por el que ya no promociona su álbum ‘30’

Adele ha contado cuál ha sido el peor momento por el que ha tenido que pasar durante su carrera artística. El motivo por el que la cantante ya no promociona 30, su último álbum, tiene mucho que ver con esto.

Adele ha estado charlando con la edición norteamericana de ELLE para contar su situación actual, profesional y personalmente hablando. La intérprete de Set Fire To The Rain se ha abierto en canal y ha desvelado cuál fue uno de los peores momentos por los que la artista ha tenido que pasar en toda su carrera como cantante.

Una de las citas más esperadas para Adele a comienzos de este 2022 fue la de actuar en Las Vegas. Pero la cantante británica ha revelado que, finalmente, tuvo que anularla, y que el hecho de cancelar algo así, para ella, fue algo devastador.

Aquel 20 de enero la cantante subió un vídeo a Instagram contando, completamente derrumbada, que tuvo que cancelar su residencia en el Coliseo Caesars Palace, de Las Vegas. Con un “hola, escuchad, lo siento mucho, pero el show se va a tener que aplazar”, la cantante tuvo que darles la mala noticia a sus seguidores.

“Estamos destrozados, hemos hecho absolutamente todo lo que hemos podido para llegar a tiempo… Es imposible terminar el show. Lo siento mucho, estoy muy avergonzada, lo siento mucho mucho, vamos a cuadrar las fechas otra vez y voy a terminar el show, pero ahora es imposible porque no está listo», sentenció triste.

Gracias a la entrevista que la artista ha tenido con ELLE, sabemos por fin el porqué de la cancelación de un show tan importante para ella. “Antes de que Adele publicara el vídeo, había estado despierta durante más de 30 horas seguidas, atormentándose por una decisión que sabía desde hacía una semana que era la correcta», ha contado el medio.

Y es que para Adele, ese «fue el peor momento de mi carrera». Según cuenta la cantante de Easy On Me, «estaba emocionada con esos programas, fue devastador». Esto llevó a la cantante a no promocionar más su álbum, 30: “No quería que la gente pensara que no estaba haciéndolo lo mejor que podía”.

La joven, que ya justificó su precipitado anuncio debido a los “retrasos” en la producción y a tener “a la mitad” de su equipo enfermo de covid, ha contado ahora lo que en realidad provocó la anulación de sus shows en la ciudad estadounidense.

«El diseño del escenario no estaba bien. Estaba muy desconectado de mí y de mi banda, y carecía de intimidad. Y tal vez me estaba esforzando demasiado en darlo todo en un ambiente tan controlado», ha afirmado.

Pero parece ser que la espinita que Adele tiene clavada con Las Vegas se la va a sacar dentro de poco. La artista ya ha confirmado un espectáculo nuevo en Las Vegas, que arrancará el 18 de noviembre.

Esta vez, se ha asegurado de que todo va a ir al dedillo, ya que ella misma ha diseñado su propio escenario y ha elegido la ambientación, que irá “de menos a más”, como reflejo de su carrera.

Así ha sido como Adele se ha armado de fuerza, y, dejando en el cajón del olvido este triste acontecimiento, ha asumido que hasta de esto ha podido sacar algo bueno: “Estoy muy orgullosa de mí misma por defender mis necesidades artísticas».