Adele revela que asistirá a la final de la Super Bowl para ver a Rihanna

Cada vez queda menos para el esperado regreso de Rihanna a los escenarios. La artista de Barbados protagonizará el show del medio tiempo de la final de la Super Bowl, que tendrá lugar el próximo 12 de febrero en el State Farm Stadium de Glendale, en Arizona. Y ya hay varios invitados vip confirmados, entre ellos Adele.

Durante uno de sus últimos conciertos en su residencia en Las Vegas, Adele confesó que irá a la final de la Super Bowl para apoyar a Rihanna. “Voy solo por Rihanna. No me importa un carajo”, respondió la artista británica a la pregunta de si estaría en la final.

Cabe recordar que Adele y Rihanna mantienen una gran amistad desde hace muchos años, por lo tanto, no es de extrañar que la artista británica acuda a apoyar a su amiga en uno de los momentos más importantes de su carrera. No obstante, verá el show desde las gradas, ya que también ha confirmado que no será una de las artistas sorpresa que actuará junto a Rihanna.

De esta forma, Adele ha confirmado que solo asistirá al Super Bowl como invitada, pues de momento no entra en sus planes actuar en el Halftime de la Super Bowl, incluso hace unos años rechazó una oferta para protagonizar el show.

En el año 2012, Madonna confesó que quería que Adele actuase con ella en la Super Bowl, pero la británica se echó para atrás. “Quería que ella estuviera en el Super Bowl conmigo. Pero creo que estaba teniendo un problema de garganta o una operación de garganta o algo así”, contó.

Unos años más tarde, Adele explicó que “no voy a participar en el Super Bowl. Quiero decir, ese programa no se trata de música. Y realmente no, no puedo bailar ni nada por el estilo. Fueron muy amables, me preguntaron, pero dije que no. Lo siento, pero tal vez la próxima vez”, añadió sobre la solicitud de la NFL.