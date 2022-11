Después de haber pospuesto y rediseñado de cero su espectáculo, Adele ha debutado por fin en su residencia en The Colosseum en Caesars Palace de Las Vegas. El pasado viernes, la artista se subió por primera vez en el emblemático escenario, demostrando que la espera había merecido la pena.

«Siempre me asusto antes de los shows, y lo tomo como una buena señal porque significa que me importa y que solo quiero hacer un buen trabajo. Tal vez sea porque no comencé cuando se suponía que debía hacerlo. Tal vez sea porque es la noche de estreno», escribió la artista británica en su cuenta de Twitter horas antes de su debut.

Adele debutó en Las Vegas arropada por sus fans incondicionales y por muchos de sus seres queridos más cercanos, entre ellos, el agente deportivo Rich Paul, con quien mantiene una relación desde el 2021; y Angelo, el hijo de 10 años que Adele tuvo junto a Simon Konecki, su ex marido.

La artista agradeció la paciencia de su público, asegurando que está dispuesta a afrontar el gran reto profesional que supone este proyecto, mostrándose muy emocionada en todo momento. «Está siendo tal como lo imaginé. Es simplemente perfecto, gracias. No saldré del escenario durante unos 50 minutos, así que voy a tener una cara de mierda con maquillaje cuarteado durante toda la primera parte del espectáculo», bromeó durante el primer concierto.

«Estoy tan nerviosa, tengo tanto miedo y estoy tan feliz. Puede que esté un poco tambaleante a veces porque mis nervios están fuera de control. Es una maldita semana masiva para mí esta semana. ¡Es el final de Walking Dead el domingo!», confesó la artista, recordando también que su debut coincidía con el inicio del Mundial de Qatar.

Por otro lado, cabe destacar que además de los 24 espectáculos que fueron reprogramados, también se han anunciado 8 nuevos conciertos. De esta forma, la residencia de Adele en Las Vegas comenzó el 18 de noviembre y terminará el 25 de marzo de 2023.

New Years Eve has always been a let down for me, I seem to always end up spending it in a car on my way to or from somewhere! But not this year!! I’ll be ringing 2023 in on stage!! pic.twitter.com/7LjPQ6tVpP

— Adele (@Adele) November 20, 2022