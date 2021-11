Adele ha mostrado su faceta más íntima en la interpretación en directo de algunas de sus canciones de su último álbum, ’30’, en Hollywood. La artista británica, que está pasando por uno de los momentos más álgidos de su carrera, se ha mostrado emocionada tras cantar por primera vez en directo para su hijo Angelo.

Sin duda, este ha sido el fin de semana más emocionante para Adele. Tras protagonizar su entrevista más personal junto a la reputada periodista Oprah Winfrey, que duró más de dos horas, interpretó para un exclusivo público las canciones más emblemáticas de su último proyecto.

Un público entre los que se encontraban rostros tan conocidos como Leonardo Di Caprio, Drake o James Corden. Sin embargo, hubo una persona que hacía especial ilusión a la británica; su pequeño Angelo, fruto de su relación con su ex marido Simon Konecki. «Es el honor más grande de mi vida, tenerte aquí esta noche», afirmó Adele visiblemente emocionada.

Una actuación memorable en la que adelantó alguno de los sencillos que conformarán su último álbum, ’30’. Además de la ya conocida canción ‘Easy on Me’, la cantautora interpretó otras tres canciones; ‘I Drink Wine’, ‘Hold On’ y ‘Love Is a Game’. De esta manera, consiguió mantener pegados a las pantallas a las millones de personas que siguieron el concierto a través de sus casas.

Por otro lado, fue una noche llena de sorpresas también para algunos de los presentes en el evento. La artista quiso ayudar a un chico anónimo cuyo nombre es Quentin a pedir matrimonio a la que era su novia Ashley. Así fue, mientras la inglesa interpretaba su versión del clásico ‘Make you feel my love’ de Bob Dylan, el joven le dio la sorpresa más grande a su futura mujer.

La cantante le pidió a sus espectadores permanecieran en silencio mientras Quentin llevaba al escenario a su ahora prometida con los ojos vendados. La mujer se quitó la venda de los ojos y se quedó perpleja al comprobar dónde estaba, con su novio arrodillado frente a ella y ante tantos famosos allí presentes.

La respuesta de la novia fue un rotundo «Sí», consiguiendo emocionar a todos los espectadores. Adele aprovechó para bromear: «Menos mal que has dicho que sí, porque ya no sabía a quién iba a tener que cantarle esta canción».