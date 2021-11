Cada vez queda menos para escuchar el nuevo disco de Adele. El próximo 19 de noviembre verá la luz el nuevo álbum de la británica. Titulado ‘30’, se presenta como el proyecto discográfico más personal de la artista hasta la fecha.

“He aprendido muchas verdades sobre mí misma a lo largo de este camino. Me he quitado muchas capas, pero también me he envuelto de nuevas. Por fin he vuelto a encontrar mis sentimientos y me atrevería a decir que nunca me he sentido más tranquila en toda mi vida”, explicó la artista sobre este álbum.

’30’ será el cuarto álbum de estudio de Adele. Un disco que le ha llevado su tiempo componer, al ser una persona totalmente distinta a cuando publicó su último disco ‘25’. En este tiempo, la vida de la artista ha dado un giro de 180º, y ese giro se ve reflejado en el contenido de su nuevo disco.

.@adele’s tracklist for 30 is here and i just KNOW ‘i drink wine’ and ‘cry your heart out’ will be the only songs i’ll play this winter x 🍷 pic.twitter.com/0iQJG3Omvu — BBC Radio 1 (@BBCR1) November 2, 2021

Al comienzo de esta semana, la artista ha desvelado el contenido íntegro de su nuevo disco, del que de momento tan solo ha visto la luz una canción, ‘Easy on me’. Una canción dedicada a su ex marido, tras el divorcio tan mediático que ambos protagonizaron el año pasado.

Hace unas semanas, la artista anunció que su nuevo disco incluiría 12 canciones. Sin embargo, tras el anuncio del tracklist del disco, se ha podido comprobar que habrá una edición especial con 3 bonus tracks, que incluirá una nueva colaboración.

Canciones incluidas en ‘30’, el nuevo disco de Adele

1. Strangers by nature

2. Easy on me

3. My little love

4. Cry your heart out

5. Oh my god

6. Can i get it

7. I drink wine

8. All night parking (con Erroll Garner)

9. Woman like me

10. Hold on

11. To be loved

12. Love is a game

13. Wild Wild west (bonus track Target edition)

14. Can’t be together (bonus track Target edition)

15. Easy on me (con Chris Stapleton) (bonus track Target edition)