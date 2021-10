El regreso de Adele a la música ya es una realidad. Este viernes 15 de octubre verá la luz ‘Easy on me’, el primer single de su nuevo álbum de estudio, ‘30’, que también tiene fecha de estreno. Ha sido la propia artista la que ha anunciado, que el 19 de noviembre se publicará su nuevo disco, siendo uno de los discos más esperados de este 2021.

Tras un tiempo inactiva en las redes sociales, durante las últimas semanas Adele ha vuelto con fuerza. La artista británica se ha abierto en canal con sus seguidores, explicando el significado que tiene su nuevo single, así como el significado de su nuevo disco en sí.

“Ciertamente, no estoy ni cerca de donde esperaba estar cuando empecé a componerlo, hace casi 3 años. En realidad, es todo lo contrario. Confío en la rutina y la constancia para sentirme segura, siempre lo he hecho. Y, sin embargo, allí estaba yo, a propósito, metida en un laberinto de absoluto desorden y confusión interior”, ha comenzado explicando.

“A lo largo del camino, he aprendido muchas verdades sobre mí misma. Me he quitado muchas capas, pero también me he envuelto en otras nuevas. He descubierto trucos realmente útiles para saber lidiar con la salud mental y he sentido que finalmente me he encontrado de nuevo”, ha continuado.

La artista confiesa que “me atrevería a decir que nunca me había sentido tan en paz en mi vida. Así que, estoy lista para finalmente sacar este álbum. O este viaje o morir”.

“He reconstruido minuciosamente mi casa y mi corazón desde entonces y este álbum lo narra. El hogar es donde el corazón está”, se sincera Adele sobre lo mucho que ha cambiado su vida, desde que comenzó a escribir este disco hace 3 años.

Desde entonces, la vida de la artista británica ha sido una montaña rusa de emociones y todo tipo de situaciones, pasando por un divorcio muy mediático, hasta haber encontrado de nuevo el amor. Y sobre todo, tener que explicarle a su hijo la nueva situación de su vida. Todo ello, se concentra en su nuevo disco, ‘30’.