Aunque comenzó el año por todo lo alto, con el éxito de su nuevo álbum de estudio, actualmente Adele está atravesando un complicado momento profesional. Hace tan solo unos días, protagonizó un doloroso vídeo, en el que sin poder contener las lágrimas, anunciaba que suspendía el inicio de su residencia en Las Vegas.

“Mi show [de Las Vegas] no está listo (…) estoy muy angustiada y me da mucha vergüenza. Me disculpo con todos los que han viajado. Lo siento muchísimo. Vamos a reprogramar las fechas, lo haremos ahora mismo, y voy a terminar mi show y lo voy a llevar al nivel que tiene que tener. Lo siento. Ha sido imposible”, comunicó la artista la semana pasada a través de un vídeo publicado en sus redes sociales.

Y ahora, tal y como ha explicado el medio británico ‘The Sun’, se ha conocido la noticia que tampoco actuará en los premios Brits, que tendrán lugar el próximo 8 de febrero en el O2 Arena de Londres.

Según el citado medio, la organización del festival estaría intentando llenar el hueco que ha dejado Adele, negociando con artistas entre los que se encontrarían Sam Smith o Dua Lipa.

«Están hablando con su equipo para ver si puede aparecer por vídeo. Es un gran dolor de cabeza, pero quieren que se involucre de cualquier manera en que ella esté de acuerdo», explican desde ‘The Sun’.

Desde entonces, los fans de la artista británica no han dejado de preguntarse cuál es el motivo de todas estas cancelaciones. Y al parecer, el trasfondo de la delicada situación en la que se encuentra Adele, podría deberse a una crisis con su pareja Rich Paul.

Medios como el ‘New York Daily Mail’, aseguran que la artista y su pareja estarían atravesando una gran crisis, después de que él no pudiera estar con ella cuando su show de Las Vegas comenzó a desmoronarse. Un hecho que molestó enormemente Adele, y tras el cual, su relación sentimental ha comenzado a tambalearse.