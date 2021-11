‘Secret Story’ vivió el pasado martes una de las galas más importantes de la edición. No es para menos, ya que Carlos Sobera presentó los «Secret Story Awards», unos premios al más puro estilo Oscar que dieron de qué hablar. Adara Molinero se vio sorprendida cuando fue nominada como la más peliculera de la casa por la que era su amiga, Sandra Pica.

Una amistad que se truncó el pasado jueves cuando Pica, ni corta ni perezosa, nominó con tres puntos a la que era su gran aliada del concurso. Una nominación que dio de que hablar tanto dentro como fuera de la casa y que se ha visto acrecentada tras la «nominación» de anoche.

Sandra, al ver descolocada a la que era su amiga, ha explicado que ella se lo ha llevado al terreno más humorístico. «Le he nominado como a la más peliculera porque me lo llevé al terreno gracioso, porque dije que Adara es una persona que se lo pasa bien ella sola y se monta unas cosas en su cabeza», reconoció.

En esta ocasión, Adara ha dejado pasar el asunto tomándoselo con humor. «Se lo quiero dedicar a mis compañeros por pensar tanto en mi continuamente, por ser tan importante para ellos. Un gran beso para todos», ha dicho al recibir su galardón que fue entregado por la ex concursante Isabel Rábago.

Adara, sobre Sandra: «Para mí me ha traicionado, me la ha clavado. Eso no quita que yo le tenga cariño y la quiera. Estábamos intentando protegernos y de repente se me puso en contra» #SecretCuentaAtrás11 pic.twitter.com/BqmU5YpAX3

