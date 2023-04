Adara Molinero y Manuel Cortés tienen un fuerte enfrentamiento: “¡No vendes ni un disco!”

Adara Molinero y Manuel Cortés, al comienzo de Supervivientes 2023, tenían buena relación pero, con el paso del tiempo, esa relación se volvió inexistente. Debido a los últimos acontecimientos, incluso se podría empezar a decir que los concursantes ni se llevan bien ya que han acabado enfrentados. La madrileña ha tenido un accidente mientras cocinaba y sin querer ha derramado la olla de arroz en la arena.

“Por eso que cocinen Ginés o Arelys para que no pasen están cosas”, ha comenzado diciendo Katerina sabiendo lo que iba a provocar. “Bueno, tampoco hay que decir eso, estoy pidiendo disculpas. Aquí pasa cualquier cosa con otra persona y no pasa nada. El día que tú te equivoques no hace falta echártelo en cara”, respondía la concursante buscando la comprensión. “Que hace nada aquí hizo un señor la apnea, nos quitaron un coco y no pasó nada. Aquí solo se lía cuando se equivocan ciertas personas”, ha señalado la ganadora de GH VIP 7, refiriéndose a Manuel Cortés.

El hijo de Raquel Bollo no se ha tomado nada bien esta indirecta y se ha defendido diciéndole a Adara Molinero que “no estaba bien de la cabeza”. “No te pases eh, aquí no hay nadie mal de la cabeza. He pedido disculpas he pedido perdón y me equivoco. Y si quiero volver a cocinar voy a cocinar”, ha asegurado ella comenzado a enfadarse.

Esta ha sido la gota que ha colmado el vaso, pues a partir de aquí la discusión solo ha ido a más. Tanto ha escalado que ambos se han separado y han comenzado a gritarse desde un extremo a otro de la playa. “Vete a cantar un rato anda”, le ha dicho en cierto momento la concursante a Manuel Cortés. El joven decidió ser cantante para seguir los pasos de su padre, Chiquetete.

“No, me voy a poner a cantar como tú, que cada vez que cantas se pone a llover…”, le ha vuelto a increpar él a Adara. “Pensabas que ibas a salir de aquí siendo Omar Montes y vas a seguir igual, sin vender ni un disco”, ha insistido ella. “A mí no me conocen por ponerle los cuernos a mi pareja teniendo un bebé”, ha expresado Manuel dando por finalizada la discusión.